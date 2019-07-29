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Değirmendere’de muhteşem festival

Değirmendere Fındık ve Kültür Sanat Festivali, Çınarlık Meydanı’na kentin her noktasından gelen binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer tarafından 7 yıl sonra tekrar yapılan festival, unutulmazlar arasına girdi.
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Gölcük Belediyesi tarafından organize edilen Değirmendere Fındık ve Kültür Sanat Festivali, Çınarlık Meydanı’na yapıldı. Ünlü sanatçı Mehmet Erdem ve Melih Kahveci’nin sahne aldığı festivalde çok büyük coşku oldu ve katılımcılar unutulmaz anlar yaşadı. AKP milletvekili Emine Zeybek, Gölcük Kaymakamı Mustafa Irmak, Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, siyasi parti temsilcileri ve belediye meclis üyeleri de bu coşkuya ortak oldular. 

MELİH KAHVECİ COŞTURDU

Değirmendere Fındık Festivalinde ilk olarak sahneye Gölcük’ün yetiştirdiği önemli seslerden olan Melih Kahveci çıktı. 1 saat 30 saat sahne de kalan Kahveci en güzel şarkılarını katılımcılar için söyledi ve tek kelimeyle muhteşem bir konser gerçekleştirdi. Melih Kahveci’ye konser sonunda Milletvekili Emine Zeybek çiçek takdiminde bulunarak, teşekkürlerini etti. Sanatçı Melih Kahveci’nin konserinin ardından En İyi Fındık Yetiştiriciliği Yarışmasında ödül kazananlara Belediye Meclis Üyeleri Savaş Toprak, Oğuz Çelebi ve Kürşat Çakıroğlu tarafından ödülleri takdim etti.

MEHMET ERDEM’DEN KONSER

Konuşmanın ardından alanı hınca hınç dolduran katılımcıların büyük coşkusu için de Ünlü Sanatçı Mehmet Erdem sahneye çıktı. Ünlü Sanatçı sahnede birbirinden güzel şarkılarını seslendirirken, konsere katılanlar unutulmayacak bir akşam yaşadı. Konser sonunda Başkan Sezer, sanatçıya çiçek ve fındık takdiminde bulunarak, konser için teşekkürlerini ifade etti. Ayrıca genç bir Kocaelispor taraftarın getirdiği atkı Mehmet Erdem’e verildi. Ünlü Sanatçı Mehmet Erdem, kendisini dinlemeye gelenlere ve Başkan Sezer’e teşekkürlerini iletti ve muhteşem konser son şarkısını seslendirmesi ve alandan ayrılmasıyla son buldu.

SEZER, MÜJDELER VERDİ

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer da sahneye çıkarak binlerce katılımcıyı selamladı ve şunları söyledi: İnşallah bundan sonra her sene üzerine daha fazla ekleyerek Fındık Festivalimizi Değirmendere’de gerçekleştireceğiz. Size bir müjde daha vereceğim. Yetiştirebilirsek sene sonunda, önümüzdeki seneye yazın bir Edebiyat Sempozyumunu da Değirmendere’de gerçekleştireceğiz. Değirmendere kültürün, sanatın, sporun yeri olmaya devam edecek. İnşallah Değirmendere’nin adını bu etkinliklerle tüm Türkiye’ye duyuracağız. Katılımınız için teşekkürlerimi sunuyorum” diyerek alkışlar arasında konuşmasını tamamladı.

Bugün 14:05 TSİ - Kültür-Sanat

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