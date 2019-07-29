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Zeynep Sare 1 yaşına girdi

Körfez Hacı Osman Mahallesi'nde ikamet eden Federal Moğul Fabrikası'nda görev yapan Mehmet Çimen ile ev hanımı Elima Çimen'in biricik çocukları Zeynep Sare, 1. yaşına merhaba dedi.
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Körfez Hacı Osman Mahallesi'nde ikamet eden Federal Moğul Fabrikası'nda görev yapan Mehmet Çimen ile ev hanımı Elima Çimen'in biricik çocukları Zeynep Sare, 1. yaşına merhaba dedi. Çimen ailesi, Zeynep Sare için, Nejla Çiftçi'nin sahibi olduğu Nejla'nın Mutfağı isimli iş yerinde doğum günü partisi düzenledi.

İYİ Kİ DOĞDUN

Düzenlenen doğum günü partisi için özel bir pasta yaptırıldı. Kendisi için hazırlanan özel pastanın üzerindeki mumları anne ve babasının yardımı ile söndüren Zeynep Sare'ye, bu güzel güne şahitlik eden kişiler ; 'İyi ki doğdun' diye alkışlarla tezahüratta bulundular. Çimen ailesi, bu güzel günde kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ettiklerini belirttiler.

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