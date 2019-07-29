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Elif artık 7 yaşında

Körfez Güney Mahallesi'nde ikamet eden Seval-Bilal Bilgin’in biricik çocukları Elif 7. yaşına ' merhaba' dedi.
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Körfez Güney Mahallesi'nde ikamet eden Seval-Bilal Bilgin’in biricik çocukları Elif 7. yaşına ' merhaba' dedi. Elif için Bilgin ailesi; doğum günü etkinliği gerçekleştirdi. İkamet etmiş oldukları evlerinde düzenlene doğum günü etkinliği için özel bir pasta hazırlandı. Mutlu olduğu her halinden belli olan Elif, kendisi için getirilen hediyeleri kabul etti.

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