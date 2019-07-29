Körfez Güney Mahallesi'nde ikamet eden Seval-Bilal Bilgin’in biricik çocukları Elif 7. yaşına ' merhaba' dedi. Elif için Bilgin ailesi; doğum günü etkinliği gerçekleştirdi. İkamet etmiş oldukları evlerinde düzenlene doğum günü etkinliği için özel bir pasta hazırlandı. Mutlu olduğu her halinden belli olan Elif, kendisi için getirilen hediyeleri kabul etti.
Bugün 14:12 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 14:14 TSİ
Elif artık 7 yaşında
Körfez Güney Mahallesi'nde ikamet eden Seval-Bilal Bilgin’in biricik çocukları Elif 7. yaşına ' merhaba' dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz