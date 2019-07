Çiçekli ailesi 27. Evlilik yıldönümlerini kutladılar

Körfez'de esnaflık yapan, siyasi arenada herkes tarafından tanınan Güner Çiçekli, 27. Evlilik yıldönümünü özel bir mekanda eşi Ayşe Aylin Seven Çiçekli ile birlikte kutladıl Çocukları Ali Çiçek'in katılamadığı bu özel güne; kızları avukat Büşra Çiçekli de katıldı. İyi-kötü günde hep birlikte olan Çiçekli çifti, mutlu olduklarını, 27 yıl her zaman bir birlerine destek olduklarını, sevgi ve saygılarının birbirlerine her daim devam ettiğini söylediler.