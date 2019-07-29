Körfez'de esnaflık yapan, siyasi arenada herkes tarafından tanınan Güner Çiçekli, 27. Evlilik yıldönümünü özel bir mekanda eşi Ayşe Aylin Seven Çiçekli ile birlikte kutladıl Çocukları Ali Çiçek'in katılamadığı bu özel güne; kızları avukat Büşra Çiçekli de katıldı. İyi-kötü günde hep birlikte olan Çiçekli çifti, mutlu olduklarını, 27 yıl her zaman bir birlerine destek olduklarını, sevgi ve saygılarının birbirlerine her daim devam ettiğini söylediler.
Bugün 14:15 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 14:17 TSİ
Çiçekli ailesi 27. Evlilik yıldönümlerini kutladılar
Körfez'de esnaflık yapan, siyasi arenada herkes tarafından tanınan Güner Çiçekli, 27. Evlilik yıldönümünü özel bir mekanda eşi Ayşe Aylin Seven Çiçekli ile birlikte kutladıl Çocukları Ali Çiçek'in katılamadığı bu özel güne; kızları avukat Büşra Çiçekli de katıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz