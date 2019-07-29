Göl kenarına deniz kumu döküldü!

Kartepe Belediyesi tarafından Sapanca Gölünün Eşme sahiline Kandıra sahillerinden deniz kumu getirildiği iddia edildi. Adapazarı ve Kocaeli için içme suyu olarak kullanılan gölün kenarına dökülen deniz kumu dikkatli vatandaşlar tarafından fark edildi. Yanlış bir uygulama olduğunu belirten bir okuyucumuz “İçme suyu kalitesini olumsuz etkileyeceği gibi gölde yaşayan canlılarda tuzlu deniz kumu olumsuz etkileyecektir” dedi.