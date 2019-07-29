Sürücüsüz araçların test parkuru açıldı

İTÜ OTAM’dan yapılan açıklamaya göre, otomotiv yan sanayisinde yüksek katma değer yaratmakla birlikte, teknoloji kullanımını artırarak hizmet kalitesini en üst düzeye ulaştırmayı hedefleyen TOSB, bünyesinde yer alan TOSB İnovasyon Merkezi ile yenilikçi adımlar atmayı sürdürüyor.

TEST ALANLARI

TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu, “Otomotiv sektörünün kalbi olan bu alanda, sürücüsüz araçların geliştirilmesine yönelik test parkuru açılması kritik bir önem taşıyor. Türkiye, otomotiv sanayisiyle dünyaya örnek olan ülkelerden birisi. Bu bağlamda TOSB olarak hem bugün olduğu gibi test alanlarının açılması hem de laboratuvar, komponent ve ofis gibi desteklerin sağlanması noktasında tüm iş birliklerine açığız” dedi.