Kırsal hizmetler köylerin emrinde

İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri saha çalışmalarına köy muhtarlarını ziyaret ederek devam etti. Kırsal Hizmetler Müdürü Ziraat Yüksek Mühendisi Şafak Üzümoğlu, veteriner hekim Gökhan Kılıç ve modern hayvan pazarı sorumlusu orman mühendisi İbrahim Dizman’dan oluşan ekip köyleri gezerek vatandaşlarla bir araya geldi.

14 KÖY ZİYARET EDİLDİ

Köy programları kapsamında Anbarcı Köyü Muhtarı Mustafa Karaboğa, Yenice Köyü Muhtarı İlhan Gülseren, Çavuşoğlu Mahalle Muhtarı Salim Şener, Düğmeciler Köyü azası Mehmet Karatay, Akpınar Köyü Muhtarı Erhan Aydın, Sekbanlı Köyü Muhtarı Hakkı Öztaş, Karaabdülbaki Köyü Muhtarı Müdayim Yıldız, Süleymaniye Köyü Muhtarı Mustafa Balkan, Durhasan Köyü Muhtarı Ünal turan, Eseler Köyü Muhtarı Tuncay Bostan, Kulmahmut Köyü Muhtarı Turgay Oruç, Fethiye Köyü Muhtarı İsa Altıntaş, Mecidiye Köyü Muhtarı Fahrettin Korkutan ve Bayraktar Köyü Muhtarı Ali Cevat Tomurcu ziyaret edildi. Köy sakinleriyle de bir arya gelen ekipler, yürütülecek çalışmalarla ilgili istek ve önerileri de aldılar.

VERİLERİN GÜNCELLENMESİ

İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, göreve yeni seçilen köy muhtarları ile tanıştıktan sonra köyler hakkındaki verilerin güncellenmesi, köyde yaşayan vatandaşların ve muhtarların yeni dönemde İzmit Belediyesi’nden tarım ve hayvancılık konularında beklentiler görüşüldü