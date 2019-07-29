Konut alımında elinizi çabuk tutun

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulunun politika faizini 425 baz puan indirmesinin emlak sektörüne etkilerini değerlendirdi. Bazı bankaların şimdiden konut faizlerinde indirim yapmaya başladığını ve faizin aylık yüzde 1,50'nin altına düştüğünü aktaran Taylan, bu düşüşün sürmesini beklediklerini söyledi. Taylan, hem bankaların hem de Merkez Bankasının daha fazla faiz indirimi yapacağını öngördüklerini bildirdi.

FAİZLERİN YÜKSEK OLMASI

Faizlerdeki düşüşün gayrimenkul sektörüne olumlu yansıyacağına dikkati çeken Taylan, "Zaten sektörün önündeki en büyük sıkıntı faizlerin yüksek olmasıydı. İnsanlar parayı faizde tutuyorlardı. Dün ve bugün emlak ofisleriyle yaptığımız görüşmelere göre telefonlar daha sık çalmaya, insanlar arayıp konut sormaya başladı. İnsanımız bu gelişmeleri takip ediyor, herkes ekonomist gibi. Faiz getirisi azalacak diye konut fiyatları yükselmeden bir an önce konut araştırmaya başladılar. " diye konuştu.