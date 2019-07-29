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Müdürler okulu 10 bin liralık masraftan kurtardı

Kandıra’nın köklü eğitim kurumu olan Kandıra Zafer İlkokulunun 1958 yılından bu yana öğrencilere hizmet verdiği Orhan Mahallesindeki eski binası 2017 yılı içerisinde yıkılarak yeniden yapılacaktı.
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Kandıra’nın köklü eğitim kurumu olan Kandıra Zafer İlkokulunun 1958 yılından bu yana öğrencilere hizmet verdiği Orhan Mahallesindeki eski binası 2017 yılı içerisinde yıkılarak yeniden yapılacaktı. Fiziki şartlarının yetersiz olmasından dolayı yıkılacak olan ve boşaltılan Zafer İlkokulunun günümüz şartlarına uygun modern bir binaya kavuşarak 2018-2019 eğitim öğretim yılında yeniden öğrencilerin hizmetine sunulması bekleniyordu ancak 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala ne eski bina yıkıldı ne de geçici eğitim verilen eski sağlık meslek lisesine bir bakım yapıldı.

10 BİN LİRALIK MASRAFTAN KURTARDI

Hal böyle olunca Kandıra Zafer İlkokuluna 7 yıl önce müdür olarak atanan 30 yıllık eğitimci Faruk Özaydın ve 4 yıl önce müdür yardımcısı olarak atanan ve 22 yıllık eğitimci Hüdaver Soylu, okulun boya işlerinin yapılması için harekete geçti. Boyaları kendi imkanları ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile sağlayan Özaydın ve Soylu, okulu boyamak için kolları sıvadı. İki idareci ellerine fırçaları alarak okulun sınıflarını, kapılarını, bahçe duvarlarını ve dış cephesini boyadı. Müdür Faruk Özaydın ve Yardımcısı Hüdaver Soylu’nun birlikte yürüttüğü çalışma okulu en az 10 bin TL'lik bir masraftan kurtardı.

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