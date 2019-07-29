Yeniden Refah, Filistin için somut adım istiyor

Israil’in Filistin topraklarındaki işgal ve uygulamaları tepki çekiyor. Yeniden Refah Partisi Çayırova İlçe Başkanı Aykan Dönmez, Türkiye başta olmak üzere tüm İslam Alemi gerekli somut adımları atması gerektiğini söyledi. Yazılı bir açıklama yayınlayan Dönmez, “İşgalci siyonist İsrail devletinin uluslararası hukuku hiçe sayan bir şekilde güvenlik duvarına yakın oldukları iddiasıyla Filistin idaresinin egemenliği altındaki Doğu Kudüs’ün Sur Bahir bölgesinde yer alan Filistinliler’e ait konutları yıkması tam bir insanlık suçudur. İşgalci İsrail’in bu tutumu tamamen Filistinliler’i Kudüs’ten uzaklaştırmaya yönelik planlı bir adımdır.” dedi.

SOMUT ADIMLAR ATILMALI

İsrail’in yaptığı keyfi davranışların önünün alınmaması halinde, İsrail’in hedeflediği toprakları kavuşacağını belirten Dönmez, “Sonuç olarak, işgalci İsrail’in Filistin topraklarına yönelik bu tecavüzkâr tutumunu şiddetle kınıyor, bir an önce Filistinliler’in haklarının korunabilmesi için başta Türkiye olmak üzere tüm İslam Âlemi’nin gerekli somut adımları atmasını bekliyoruz” dedi.