Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 15:07 TSİ- Spor G: Bugün 15:08 TSİ

Sevindikli’de sağlıklı yürüyüş

Körfez Belediyesi tarafından her hafta düzenlenen Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü bu hafta Sevindikli Köyü’nde gerçekleştirildi. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün de katıldığı yürüyüş 45 dakika sürdü.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Başkan Şener Söğüt’e yürüyüşte, Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Çırpan ve Osman Yurt, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna, birim müdürleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş eşlik etti. Sevindikli Kültür Merkezi önünde başlayan yürüyüş öncesinde açma germe hareketlerini ise Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü’nün minik yüzücüsü Elif yaptırdı. Elif’in yaptırdığı açma-germe hareketleri sonrasında katılımcılar yaklaşık 45 dakika süren yürüyüş için startı verdi.

ÇORBA İKRAMI

Köy içinden başlayan yürüyüşe, köylüler de eşlik etti. Sevindikli Göleti’nin etrafında muhteşem doğal güzellikler altında gerçekleştirilen yürüyüşte, renkli görüntüler de yaşandı. Yürüyüş sonrasında da vatandaşlara çorba ikramında bulunuldu. Başkan Söğüt, katılımın her hafta artıyor olmasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Bugün 15:07 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Minik Ronaldo’lara sıcak işlemiyor mask
Minik Ronaldo’lara sıcak işlemiyor
Efsaneler şov yapıyor! mask
Efsaneler şov yapıyor!
Bu yolun sonu şampiyonluk! mask
Bu yolun sonu şampiyonluk!
Gezginci yine yuvaya döndü mask
Gezginci yine yuvaya döndü
Derince Bolu’da! mask
Derince Bolu’da!
Selim Özkan ile devam!.. mask
Selim Özkan ile devam!..
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Onay verildi! Değirmendere için önemli proje mask
Onay verildi! Değirmendere için önemli proje
İzmit'te 32 okul müdürünün görev yeri değişti mask
İzmit'te 32 okul müdürünün görev yeri değişti
Karamürsel'deki balıkçıda satılan müren balığı ilgi görüyor mask
Karamürsel'deki balıkçıda satılan müren balığı ilgi görüyor
İş için gitmişlerdi! Feci kazada 4 kişi öldü mask
İş için gitmişlerdi! Feci kazada 4 kişi öldü
Cumhuriyet TIR’ına Derince Belediyesi’nden onay çıkmadı! mask
Cumhuriyet TIR’ına Derince Belediyesi’nden onay çıkmadı!
Kocaeli'de 179 firma eleman arıyor mask
Kocaeli'de 179 firma eleman arıyor

GALERİ

Taş motorundan çıkan kıvılcımlar 25 ton samanı küle çevirdi mask
Taş motorundan çıkan kıvılcımlar 25 ton samanı küle çevirdi
Işık ihlali kaza yaptırdı: 3 yaralı mask
Işık ihlali kaza yaptırdı: 3 yaralı
Bakır telden sanat eserleri üretiyor mask
Bakır telden sanat eserleri üretiyor
Ardahan’da kurban sevkıyatı başladı mask
Ardahan’da kurban sevkıyatı başladı
Eski ortağını kahvehanede kurşunladı mask
Eski ortağını kahvehanede kurşunladı
Enes Cengiz: Ben maganda değilim mask
Enes Cengiz: Ben maganda değilim
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL