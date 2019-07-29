Sevindikli’de sağlıklı yürüyüş

Başkan Şener Söğüt’e yürüyüşte, Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Çırpan ve Osman Yurt, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna, birim müdürleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş eşlik etti. Sevindikli Kültür Merkezi önünde başlayan yürüyüş öncesinde açma germe hareketlerini ise Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü’nün minik yüzücüsü Elif yaptırdı. Elif’in yaptırdığı açma-germe hareketleri sonrasında katılımcılar yaklaşık 45 dakika süren yürüyüş için startı verdi.



ÇORBA İKRAMI

Köy içinden başlayan yürüyüşe, köylüler de eşlik etti. Sevindikli Göleti’nin etrafında muhteşem doğal güzellikler altında gerçekleştirilen yürüyüşte, renkli görüntüler de yaşandı. Yürüyüş sonrasında da vatandaşlara çorba ikramında bulunuldu. Başkan Söğüt, katılımın her hafta artıyor olmasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.