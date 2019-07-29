Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, dün sabah bir dizi ziyaret için Ankara’ya gitti. Başkan Şayir, iki gün boyunca Ankara’da Bakanlıklar nezdinde görüşmeler yapacak. Başkan Şayir’in Dilovası için önemli projelerin hayata geçmesi adına yapacağı ziyaret nedeniyle yerine iki gün boyunca meclis üyesi Mehmet Emin Aktaş vekâlet edecek.
Bugün 15:07 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 15:09 TSİ
Şayir’in yerine Aktaş vekâlet edecek
Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, dün sabah bir dizi ziyaret için Ankara’ya gitti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz