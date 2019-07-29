Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, dün sabah bir dizi ziyaret için Ankara’ya gitti. Başkan Şayir, iki gün boyunca Ankara’da Bakanlıklar nezdinde görüşmeler yapacak. Başkan Şayir’in Dilovası için önemli projelerin hayata geçmesi adına yapacağı ziyaret nedeniyle yerine iki gün boyunca meclis üyesi Mehmet Emin Aktaş vekâlet edecek.