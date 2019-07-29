İYİ Parti’den üyelik kampanyası

Kampanya çalışmaları kapsamında, ilk iki günde 50’ye yakın yeni üye kaydedildiği öğrenildi. İlçenin yeni yönetim kurulu üyeleri standı hiç boş bırakmazken, standı sürekli ziyaret eden İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz ilgiden çok memnun olduğunu söyledi. Çalışmayla ilgili konuşan Filiz, "Hem standımıza hem de ilçe başkanlığımıza gelerek üye olmak isteyen pek çok vatandaşımız var. ‘İyi Olmayı Yarına Bırakmayın’ sloganıyla yola çıktık ve çok güzel karşılık bulduk. Standımız 4 Ağustos Pazar akşamına kadar açık olacak. İzmitimizin tüm İYİ insanlarını davet ediyoruz" dedi.