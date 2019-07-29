Kızılay İş Merkezi’nin siyasi bir yanı mı var?

Kızılay İş Merkezi’nde kafe işleten Cevdet Sert, Yiğit AVM’den ve İstanbul Kızılay Şube Başkanı İlhami Yıldırım’dan baskı gördüklerini söyledi. Sert, bu kişileri temsilen görüşmeye gelen Yusuf Magunacı’nın tehditvari davrandığını söyledi. Yusuf Magunacı isimli kişinin, Yiğit AVM’nin sahibi Ahmet Yiğit, İstanbul Kızılay Şube Başkanı ve aynı zamanda AKP’li Mİlletvekili Binali Yıldırım’ın kardeşi olan İlhami Yıldırım’ın adına geldiğini, Sedat Peker’in selamını getirdiğini ve Kocaeli eski Cumhuriyet Başsavcısı, Cumhurbaşkanı Danışmanı Fahri Kasırga’nın hemşerisi olduğunu söylediğini iddia etti.

“BORCUMU ÖDEDİĞİM HALDE HACİZ GELDİ”

Gazetemize açıklamalar yapan Cevdet Sert, “Ben burada 8 adet işyeri kiralamıştım. İşyerimde tadilatlar yaptım. Yüksek miktarda tadilatlar yaparak iş yerimizi açtık. Yaşanan ruhsat sıkıntıları nedeniyle tahliye edilmek istendim. Kızılay ile İzmit Belediyesi arasında yaşanan bir dava yüzünden bazı işyerlerimi kullanmadım. O dönemde kullanamadığım iş yerlerinin kirasını vermedim. 168 bin TL tutarındaki rakamı daha sonra Kızılay şubesine verdim. Ancak mahkemeye bildirilmediği içinde üzerime halen borç görünüyordu. O dönem dosya masraflarından birini yatırdım ikisi kalmıştı. Bu iki dosya yüzünden ihtar bile gelmeden 2015’te çevik kuvvet geldi ve tahliye verdi. Borcum olmadığını elimde dekontların olduğunu söylesem de mekânımı tahliye ettiler.

“MAHKEME ZİLLİYET KARARINI BANA VERDİ”

Daha sonra 800 bin lira değerindeki kafe eşyalarını yediemine götürdüler. Yediemin, Kızılay’dan kira istiyordu. Ama Kızılay’dan bu ödeme yapılmadığı için benim eşyalarıma el konuldu ve borcu mukabilinde kafe eşyalarım satıldı. Daha sonra dava açtım. Tam 2 yıl bekledim. 2017’nin sonlarına doğru Türk Kızılay’ın bizim de bulunduğumuz binayı yap-işlet modeliyle kiraya vereceğini öğrendim. Yiğit AVM gelmeden Cadde Kafe değimiz iş yerimizi tekrar açtık. Ruhsatım var, vergim devam ediyor, çalışanların sigortası var. Su, elektrik açık... Her türlü hakkımız var dedik. Daha sonra bana iştigal davası açtılar. Ben kiracı olduğuma dair tüm donelerimi sundum. İstanbul 6. Daire Başkanlığı bir karar verdi ve iştigalci olmadığımı, kullanma ve zilliyet hakkının bana ait olduğuna karar verdi. Tabii sevindim.” dedi.

“ZARARIMI TALEP ETTİM”

İstanbul merkezli Yiğit AVM’nin bir emlak danışmanı gönderdiğini belirten Sert, “Para teklif edeceklerdi. Cevdet Sert’e 200 bin TL verin, bir ev tutun, mağazamızdan evin eşyasını döşeyelim, evin 1 yıl kirasını verelim, bir iş yeri tutsun, tadilatını ve bir yıllık kirasını verelim bu adam mağdur olmasın denmiş. Ancak ne hikmetse gelen kişiler 200 bin değil 100 bin öneriyorlar, ev eşyası kısıtlandı, iş yeri kirası ve tadilatından ise hiç bahsedilmedi. Kısacası, bize gönderdiği adaletsiz insanlarla bizi bir kez daha mağdur ettiler. Ben 750 bin TL mekana harcadım bunu verin Türk Kızılay ile ilgili davalarımızı dışarıdan devam ettireyim. Sizin de önünüzü kesmeyeyim dedim.

“BİZE KABADAYI GÖNDERDİLER”

Bu defa Yusuf Magunacı diye birini gönderdiler. Bu sefer bize kabadayı gönderdiler. Bu kişi bize, ‘100 bin TL veririm. Bu parayı alırsanız alın, almazsanız biz sizi zaten tahliye edeceğiz ve mağdur olursunuz’ dedi. Ben de kendisini kovdum. Sonra farklı yollara girdiler. Son nefesime kadar mücadele veririm dedim. Bana Sedat Peker vasıtasıyla birileri gönderildi.” dedi.

“CUMHURBAŞKANININ DANIŞMANIYIM DEDİ, POLİS ÇAĞIRDIK”

Yusuf Magunacı’nın kendisini Cumhurbaşkanının danışmanı olarak tanıttığını belirten Sert, “Sen Cumhurbaşkanı’nın danışmanı nasıl olursun dedim. Devam etti, Ben Fahri Kasırga’nın köylüsüyüm. İlhami Yıldırım benim ağabeyim. Ben de gittim polisi aradım. Polis geldi, “Bu kişi Cumhurbaşkanı ve birtakım kişilerin ismini kullanarak bizi tehdit ediyor ve huzursuzluk veriyor” dedim. Polis bu kişiyi de aldı ve karakola gittik. Tek değildim o esnada yanımızda 7 kiracı daha vardı. Hepimiz şikayetçi olduk. Savcılık takipsizlik verdi. Tehditler şantajlar başladı. Binamızın elektriğini ve suyunu kesmeye kalktılar. Hani bu memlekette yasa vardı?

“YAPIGÜÇ FİRMASINDAN SAHTE BELGE ALDILAR”

Biz çıkmayacağız deyince Magunacı, ‘Benim için fark etmez, kentsel dönüşüme sokarım defolur gidersiniz’ dedi. Dediğini de yaptı. Sahte raporla dediğini de yaptı. Sahte raporunu da Keramettin Gençtürk’e ait YAPIGÜÇ Mühendislik Firmasından aldılar. O raporla, suyu elektriği, doğalgazı kestirdi. Bize mafya gibi davrandı. Oysa bizim istediğimiz sadece zararımızın karşılanmasıydı. Sadece 100 bin TL verebileceğini söyledi. Kızılay’ın ve Yiğit AVM’nin ortak adamı olan Magunacı’yı, bu tür işlerde kullanıyorlarmış” ifadelerini kullandı.

“İLHAMİ YILDIRIM EMLAK DANIŞMANLIĞI YAPIYOR”

İlhami Yıldırım’ın İstanbul’da işlettiği bir emlak danışmanlığı olduğunu söyleyen Sert, “Bu Yusuf Magunacı da orada görev yapıyor. Türk Kızılay’ın gayrimenkullerinde bu tür problemler çıktığında devreye Yusuf Magunacı giriyor. Nasıl giriyor devreye, tıpkı bize 200 bin TL teklif ettiklerinde 100 bin TL’sini kendisine alarak. Ben ne Sedat Peker’in, ne Fahri Kasırga’nın ve ne de Cumhurbaşkanının böyle bir adama görev verebileceğine inanıyorum. Ama bu kişilerde Kocaeli bürokrasisini esir alacak kadar güç var.

“BİLİRKİŞİ RAPORU, YAPIGÜÇ FİRMASININ RAPORUNU ÇÜRÜTTÜ”

Riskli yapı kararı var deniyor, ama maliklerden itiraz gelmezse bu rapor onaylanmış olur. O yüzden biz de kat malikleri olarak mahkemeye müdahil olduk ve mahkeme bilirkişi gönderdi. Bu raporda ise şu Keramettin Gençtürk’ün firmasının yaptığı testle kendi yaptıkları testlerin arasında yüzde 75-80 oranında farklılıklar yer aldığı beyan edildi. Yani Keramettin Gençtürk’ün raporunun sahte olduğunu gösteriyor.” dedi.

O BİNAYI YIKMAYACAKLAR!

“SEDAŞ’IN TRAFOSU O BİNADAN ÇIKARTILAMAZ”

Binanın taşınamayacağını söyleyen Sert, “O bina yapılırken TEDAŞ ile protokol yapılmış ve o alan SEDAŞ’ın. Buranın taşınamayacağını Yiğit AVM’de biliyor. Bunların niyeti kiracıları çıkartmaktı. Şimdi orayı onaracaklar, kendilerine göre dizayn edecekler. AVM şekline getirecekler.

“YİĞİT AVM KIZILAYIN 7 İŞYERİNİ DAHA ALMIŞ”

Burası gibi Türkiye genelinde Kızılay’a ait 7 tane daha iş merkezi alındığını öğrendim. 4’ü İstanbul, Kocaeli, Ankara ve bir ilde daha varmış ancak neresi olduğunu bilmiyorum. Araştırmam neticesinde ulaşabildiklerim bunlar.” dedi.

“MAGUNACI, İŞYERLERİNİ KİRAYA VERDİ”

Yusuf Magunacı isimli şahsın bazı işyerlerini kiraya verdiğini belirten Sert, “Yusuf Magunacı dediğimiz ve İlhami Yıldırım’ın bize gönderdiği kişi, bu süreçte caddeye bakan bazı iş yerlerini de kiraya vermişti ve gelirini kendisi alıyordu. Onların da kira dekontları elimde var. Bizimle 1 buçuk sene uğraştı ve bu sürenin 1 yıllık döneminde Yusuf Magunacı, bazı dükkanları kiraya verdi. Kızılay Kan Merkezi eski yeri için 30 bin TL kira veriyordu, Magunacı orayı bile 6 bin TL’ye kiraya verdi.” dedi.

“BİNA İÇİN ÜÇÜNCÜ BİR RAPOR ALMADAN ORAYI YIKAMAZLAR”

Binada yıkım yerine tadilat yapacaklarını söyleyen Sert, “Orayı yıkmazlar. Camını çerçevesini toplayıp hurdacıya sattılar. O binayı yıkmaları için birincisi trafoyu o binadan çıkartmaları gerekiyor, ikincisi üçüncü bir rapor almaları gerekiyor. Çünkü ilk rapor binanın hasarlı olduğunu söylüyor, ikinci rapor ilk raporu yalanlıyor. Üçüncü bir raporla binanın hasarlı olduğunu kanıtlamaları lazım. Kiracıların tamamı çıkartılacak, çıkınca binayı soyacaklar, AVM’ye dönüştürecek ek bir projeyle güçlendirme adı altında Yiğit AVM’ye uyacak bir tadilat yapılacak. 10’uncu ayda mahkememiz var. Bu dava bitmeden çalışma yapamıyorlar. Binaya şuan başlasalar bile mahkeme kanalıyla durdura bilirim.

ÖNEMLİ BİR AYRINTI

Ayrıca önemli bir ayrıntı atlanıyor. Yıkıp yeniden yapacağız dedikleri Kızılay İş Merkezi 7 katlı. Eğer burası yıkılırsa o bölgede imar 4 buçuk kat üzerinden veriliyor. 7 katlı binayı yıkıp yerine 4 buçuk kat bina yapmaya asla razı gelmezler” dedi.