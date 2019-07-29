Emek Partisi Gebze yeni yerinde

Emek Partisi Gebze ilçe örgütü, uzun süredir yer aldığı Yeniçarşı’dan Karabakkal Camii yanındaki yeni yerine taşındı. Hacı Halil Mahallesi, 1223 Sokak, Berk İşhanı, No:1 Kat: 4 adresindeki yeni yerinde önceki gün partililer ve konuklar ağırlandı. Ziyarete, CHP Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz, Emek Partisi MYK Üyesi Tarık Erkan, Kocaeli İl Başkanı Arzu Erkan ve Darıca İlçe Başkanı Orhan Kaya, Eğitim-Sen Gebze Şube Başkanı Oğur Aydın, TMMOB MMO Gebze Temsilciliği Başkanı Sinan Yücel, Gebze Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği yönetim kurulu üyeleri katıldı.

SAVAŞA KARŞI BARIŞIN DİLİ

Gebze İlçe Başkanı Hasan Atik açılış gerekçesiyle partililer ve parti dostlarıyla sohbet ortamında bir araya geldiklerini belirterek tüm konuklarına ilgi ve katılımlarından ötürü teşekkür etti. Başkan Atik, ülkemizdeki ve dünyadaki savaş politikalarına karşı barışı nasıl dillendireceklerine, memleketteki işsizliğe karşın ekonomik kriz ve zamlarla nasıl mücadele edeceklerine dair görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi. Başkan Atik, EMEP Gebze ilçe örgütünün bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da toplumsal muhalefetin dinamiği olmayı sürdüreceğini kaydetti.