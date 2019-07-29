CHP'ye mühendis üye

Cumhuriyet Halk Partisi Körfez İlçe Örgütü'ne gelen Yağmur Irmak adındaki genç mühendis, partiye üye oldu. Partiye üye formunu dolduran Yağmur Irmak'a rozetini; İlçe Örgütü Eğitim Sekreteri Kerim Bariç taktı. Kerim Bariç, “Partimize üye olan genç kardeşimizi tebrik ediyorum. Körfez ilçe ailesine hoş geldiniz, diyorum. Bundan sonra da yeni üyelerimiz olacaktır" dedi.