Cumhuriyet Halk Partisi Körfez İlçe Örgütü'ne gelen Yağmur Irmak adındaki genç mühendis, partiye üye oldu. Partiye üye formunu dolduran Yağmur Irmak'a rozetini; İlçe Örgütü Eğitim Sekreteri Kerim Bariç taktı. Kerim Bariç, “Partimize üye olan genç kardeşimizi tebrik ediyorum. Körfez ilçe ailesine hoş geldiniz, diyorum. Bundan sonra da yeni üyelerimiz olacaktır" dedi.
Bugün 15:18 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 15:20 TSİ
CHP'ye mühendis üye
Cumhuriyet Halk Partisi Körfez İlçe Örgütü'ne gelen Yağmur Irmak adındaki genç mühendis, partiye üye oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz