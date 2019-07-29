Genç Avukat, MHP'ye üye oldu

Kocaeli Avukatlarından Halil İbrahim Ayvaz, Milliyetçi Hareket Partisi Körfez İlçe Teşkilatı'na gelerek partiye üye oldu. Ayvaz üyelik formunu, MHP Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsu'nun elinden aldı. Kendisini tebrik eden Zeki Gürsu, partiye her geçen gün katılımların arttığını ve bundan sonra da ciddi üyelerin ve katılımların olacağını söyledi.