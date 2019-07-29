Kocaeli Avukatlarından Halil İbrahim Ayvaz, Milliyetçi Hareket Partisi Körfez İlçe Teşkilatı'na gelerek partiye üye oldu. Ayvaz üyelik formunu, MHP Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsu'nun elinden aldı. Kendisini tebrik eden Zeki Gürsu, partiye her geçen gün katılımların arttığını ve bundan sonra da ciddi üyelerin ve katılımların olacağını söyledi.
Bugün 15:19 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 15:20 TSİ
Genç Avukat, MHP'ye üye oldu
Kocaeli Avukatlarından Halil İbrahim Ayvaz, Milliyetçi Hareket Partisi Körfez İlçe Teşkilatı'na gelerek partiye üye oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz