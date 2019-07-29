Uluslararası Gastronomi Federasyonu Kocaeli Bölgesi Sorumluluğu'na , ülkemizin yetiştirdiği en önemli aşçılarından olan ve Körfez ilçede ikamet eden Gülhan Duran atandı. Federasyon tarafından yapılan açıklamada, " Uluslararası Gastronomi Federasyon Yönetim Kurulu ve üyelerine duyurulur. Organizasyon Başkanı Sevim Üstünbostancı ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine sivil hayatta başarılar dileriz. Kocaeli organizasyon başkanlık görevine Gülhan Duran atanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur "denildi. Önümüzdeki aylarda ilimizde, dünya çapında aşçıların katılacağı bir organizasyonun planlandığı da duyuruldu.
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Gastronomi Federasyonu Kocaeli’ye yeni başkan atadı
Uluslararası Gastronomi Federasyonu Kocaeli Bölgesi Sorumluluğu'na , ülkemizin yetiştirdiği en önemli aşçılarından olan ve Körfez ilçede ikamet eden Gülhan Duran atandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz