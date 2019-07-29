Gastronomi Federasyonu Kocaeli’ye yeni başkan atadı

Uluslararası Gastronomi Federasyonu Kocaeli Bölgesi Sorumluluğu'na , ülkemizin yetiştirdiği en önemli aşçılarından olan ve Körfez ilçede ikamet eden Gülhan Duran atandı. Federasyon tarafından yapılan açıklamada, " Uluslararası Gastronomi Federasyon Yönetim Kurulu ve üyelerine duyurulur. Organizasyon Başkanı Sevim Üstünbostancı ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine sivil hayatta başarılar dileriz. Kocaeli organizasyon başkanlık görevine Gülhan Duran atanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur "denildi. Önümüzdeki aylarda ilimizde, dünya çapında aşçıların katılacağı bir organizasyonun planlandığı da duyuruldu.