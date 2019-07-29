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Santral yokuşu facianın eşiğinden döndü! Tonlarca ağırlıktaki TIR şoförü yasak dinlemedi

İzmit Gazanfer Bilge Bulvarı üzerinde bulunan ve sık sık yaşanan kazalar nedeniyle “ölüm yolu” diye bilinen Santral yokuşunda çekilen bu fotoğraflarda tonlarca ağırlıktaki bir TIR’ın yasak olmasına rağmen yokuştan aşağı indiği görülüyor.
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İzmit Cedit Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı üzerinde bulunan ve sık sık yaşanan kazalar nedeniyle “ölüm yolu” diye bilinen Santral yokuşunda çekilen bu fotoğraflarda tonlarca ağırlıktaki bir TIR’ın yasak olmasına rağmen yokuştan aşağı indiği görülüyor. TIR’ı fark eden polis aracı daha sonra TIR’ı takip ederek gerekli cezayı yazdı. Ancak TIR şoförünün sorumsuz tutumu vatandaşların tepkisine neden oldu.

“TABELAYI TAKAN YOK”

Sosyal medyada paylaşılan bu fotoğraflar üzerine “O rampa bittikten sonra o TIR oradan indikten sonra cezanın kıymeti var mı? Hayır! Daha önce yaşanan kötü senaryolar yaşansaydı ne olacaktı? Bu bölgeye başka çözüm bulunmalı. Tabelayı takan Yok!” yorumu yapıldı.

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Yorumlar

(1)
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Ersoy Kandemir - Kocaelinin emniyetten sorumlu vali yardımcısı istifa etmeli!

Yanıtla . 0Beğen 29 Temmuz 15:57

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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