İzmit Cedit Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı üzerinde bulunan ve sık sık yaşanan kazalar nedeniyle “ölüm yolu” diye bilinen Santral yokuşunda çekilen bu fotoğraflarda tonlarca ağırlıktaki bir TIR’ın yasak olmasına rağmen yokuştan aşağı indiği görülüyor. TIR’ı fark eden polis aracı daha sonra TIR’ı takip ederek gerekli cezayı yazdı. Ancak TIR şoförünün sorumsuz tutumu vatandaşların tepkisine neden oldu.
“TABELAYI TAKAN YOK”
Sosyal medyada paylaşılan bu fotoğraflar üzerine “O rampa bittikten sonra o TIR oradan indikten sonra cezanın kıymeti var mı? Hayır! Daha önce yaşanan kötü senaryolar yaşansaydı ne olacaktı? Bu bölgeye başka çözüm bulunmalı. Tabelayı takan Yok!” yorumu yapıldı.
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Yorumlar
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Ersoy Kandemir - Kocaelinin emniyetten sorumlu vali yardımcısı istifa etmeli!
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