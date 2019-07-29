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Hutbe yüzünden çıkan tartışma kanlı bitti

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde hutbe nedeniyle çıkan tartışma sonucunda imam, vatandaşı belinden çıkardığı bıçakla yaraladı.
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Olay, Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı Küçücek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yaklaşık 1 yıl önce hutbe yüzünden R.K. isimli imam ile Ş.B. isimli şahıs arasında çıkan tartışmayı cemaat güçlükle ayırdı. Daha sonraki günlerde birkaç kez daha tartışan imam ile Ş.B. adlı şahıs, sabah saatlerinde bir kez daha tartıştı. İmam R.K.’yı babasının cenazesinin okumasına gelmemesi konusunda uyaran ve hakaret ettiği ileri sürülen Ş.B., imamı darp etmeye çalışınca İmam R.K. yanında getirdiği bıçakla Ş.B.’yi bıçakla yaraladı. Durumu gören vatandaşlar olayı sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yaralı Ş.B.’nin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan yaralının durumu iyi olduğu öğrenilirken imam R.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Yorumlar

(2)
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İzmitli - İmamla tartışmak nedir ya? Vaaz dinlemek istemiyorsan çık git camiden. Bu ne deve kinidir ki sonu buraya kadar gitmiş. Fetö fitnesi eşittir şeytan fitnesi.

Yanıtla . 0Beğen 29 Temmuz 16:37

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