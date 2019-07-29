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TÜGVA kamp için o ortaokulu kiralamış

TÜGVA İzmit Şubesi, Yahya Kaptan Mahallesi’nde bulunan Yahya Kaptan Ortaokulu’nu yaz dönemi boyunca çocuklara ve gençlere yaz kampı yapmak amacıyla kiraladı.
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Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İzmit Şubesi’nin, Yahya Kaptan Ortaokulu’nu yaz dönemi boyunca çocuklara ve gençlere yaz kampı yapmak amacıyla kiraladı. Bilindiği üzere geçen yıl da TÜGVA, Yahya Kaptan Mahallesi’nde bulunan 24 Kasım Anadolu Lisesi’ni yaz kampı için kiralamıştı. Mahalle halkı, TÜGVA’nın özellikle CHP’lilerin ağırlıklı olarak yaşadığı Yahya Kaptan Mahallesi’nde kamp yaptığını iddia ederek tepki gösterdi. Yaz kampı adı altında öğrencilere hangi eğitimlerin verildiğini merek eden mahalle sakinleri, çocukların ve gençlerin kamp adı altında etkilenmek istendiğini iddia etti. Selin BECER

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