Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İzmit Şubesi’nin, Yahya Kaptan Ortaokulu’nu yaz dönemi boyunca çocuklara ve gençlere yaz kampı yapmak amacıyla kiraladı. Bilindiği üzere geçen yıl da TÜGVA, Yahya Kaptan Mahallesi’nde bulunan 24 Kasım Anadolu Lisesi’ni yaz kampı için kiralamıştı. Mahalle halkı, TÜGVA’nın özellikle CHP’lilerin ağırlıklı olarak yaşadığı Yahya Kaptan Mahallesi’nde kamp yaptığını iddia ederek tepki gösterdi. Yaz kampı adı altında öğrencilere hangi eğitimlerin verildiğini merek eden mahalle sakinleri, çocukların ve gençlerin kamp adı altında etkilenmek istendiğini iddia etti. Selin BECER
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TÜGVA kamp için o ortaokulu kiralamış
TÜGVA İzmit Şubesi, Yahya Kaptan Mahallesi’nde bulunan Yahya Kaptan Ortaokulu’nu yaz dönemi boyunca çocuklara ve gençlere yaz kampı yapmak amacıyla kiraladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz