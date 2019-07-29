Altın çocuklara, Vali’den ödül

Vali Hüseyin Aksoy, 2019 yılı Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’nda ilk 1000’e giren 47 öğrenci ile TÜBİTAK Bilim Olimpiyatlarında uluslararası düzeyde derece kazanan öğrencilere ödül verdi. Valilik Akçakoca Toplantı Salon’unda gerçekleşen programa İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, İzmit ilçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, ilçe milli eğitim müdürleri, okul müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı.
ALTIN VE GÜMÜŞ MADALYA
30’uncu Uluslararası Biyoloji Olimpiyatlar’ında altın madalya ve Moleküler Biyoloji Pratiğinde dünya birinciliği alan İzmit Muammer Dereli Fen Lisesi öğrencisi Sezgin Er, gümüş madalya alan Dilovası Özel Enka Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi Ahmet Umut Topçu, 2019 Avrupa Fizik Olimpiyatlarında birinci olan Türkiye Fizik Olimpiyat Takımının üyesi gümüş madalya kazanan Dilovası Özel Enka ve Teknoloji Lisesi Öğrencisi Kutay Akın ödüllendirildi. YKS’de ilk 1000’e 13 okuldan 47 öğrenci girdi. İlk 100’de 8 öğrenci, ilk 500’de 12 öğrenci, ilk 1000’de 47 öğrenci bulunmakta.
İlk 500'e giren öğrenciler
“DAHA İYİSİ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”
Ödül töreninde konuşan Vali Hüseyin Aksoy, “Kocaeli’de eğitimin bir önceki yıla göre daha iyi olması için çalışmalarımıza gayret ediyoruz. Son yıllarda eğitimde özel kademe kaydettik. Daha iyisi için çalışacağız. Üniversite sınavında ilk bine giren öğrencilerimize ödüllerimizi vereceğiz. Onların başarılılarını kutlayacağız. Bu başarıların kolay ortaya çıkmadığını biliyoruz. Öğretmenlerimizin ve velilerimizin desteğini biliyoruz” dedi.
İlk 1000'e giren öğrenciler
“BAŞARI TESADÜF DEĞİLDİR”
Vali Aksoy, “Önceki döneme göre başarılarımızı üst noktalara çıkartmanın mutluğunu yaşıyoruz. Daha üst noktaya çıkartmak için çalışmalara şimdiden başladık. Bunu her sene devam ettireceğiz. Sevgili öğrenciler, başarının tesadüf olmaması için bundan sonra da çalışmaya devam etmelisiniz. Sizlere en büyük tavsiyem, hangi işi seviyorsanız o alanda çalışmalısınız. Tercihlerinizi yaptınız. İnşallah arzu ettiğiniz bölümlere kavuşursunuz” şeklinde konuştu. Selin BECER
Dereceye giren öğrencilerin okulları şöyle:
Özel ENKA Fen ve Teknoloji Lisesi
Özel Bahçeşehir Anadolu Lisesi
Kocaeli Fen Lisesi
Muammer Dereli Fen Lisesi
Türk Eğitim Vakfı Özel İnanç Türkeş Anadolu Lisesi
Özel Bilnet Fen Lisesi
Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi
Özel Bilgili Kültür Anadolu Lisesi
Gebze Anibal Anadolu Lisesi
Şehit Özcan Kan Anadolu Lisesi
Özel Doğa Anadolu Lisesi
Kocaeli Anadolu Lisesi
Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
YKS’de ilk bine giren öğrencilerin isimleri:
Sinan İspir- Özel Enka Fen ve Teknoloji Lisesi
Mehmet Orhan Yıldırım- Özel Bahçeşehir Anadolu Lisesi
Nadircan Koçak- Kocaeli Fen Lisesi
Ömer Faruk Durugöl- Özel Enka Fen ve Teknoloji Lisesi
Emre Atilla- Özel Enka Fen ve Teknoloji Lisesi
Kemal Faruk Yılmaz- Muammer Dereli Fen Lisesi
Osman Berke Yıldırım- Özel Bahçeşehir Anadolu Lisesi
Ali Eren Yıldırım- Türk Eğitim Vakfı Özel İnanç Türkeş Anadolu Lisesi
Beril Ay- Türk Eğitim Vakfı Özel İnanç Türkeş Anadolu Lisesi
Hacer Ulaş- Özel Bilnet Fen Lisesi
Ahmet Umur Topçu- Özel Enka Fen ve Teknoloji Lisesi
Necip Fazıl Ay- Muammer Dereli Fen Lisesi
Zal Aktaş- Kocaeli Fen Lisesi
Kemal Yangıncı- Türk Eğitim Vakfı Özel İnanç Türkeş Anadolu Lisesi
Ünal Güneş Tiryaki- Türk Eğitim Vakfı Özel İnanç Türkeş Anadolu Lisesi
Efe Sarı- Özel Bilnet Fen Lisesi
Ali Aygün Yaban- Kocaeli Fen Lisesi
İhsan Furkan Ertunç- Kocaeli Fen Lisesi
Tatul Oflaz- Türk Eğitim Vakfı Özel İnanç Türkeş Anadolu Lisesi
Oğuzhan Aydoğdu- Kocaeli Fen Lisesi
Erşah Şenocak- Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi
Selin Kolsuz- Türk Eğitim Vakfı Özel İnanç Türkeş Anadolu Lisesi
Yavuz Mehmet Oğuz Şimşek- Özel Enka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Arda Büke- Özel Bilgili Kültür Anadolu Lisesi
Serdar Umut Öner- Kocaeli Anadolu Lisesi
Semih Zaman- Özel Enka Fen ve Teknoloji Lisesi
Semanur Baki- Kocaeli Fen Lisesi
Şenay Buse Kaplan- Kocaeli Fen Lisesi
Onur Yüksel- Özel Enka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Eda Bülbül- Kocaeli Fen Lisesi
Selen Sarıtaş- Anibal Anadolu Lisesi
Beril Işık- Kocaeli Fen Lisesi
Kaan Bilgili- Kocaeli Fen Lisesi
Yeliz Babaoğlu- Şehit Özcan Kan Fen Lisesi
Ahsen Öztürk- Kocaeli Fen Lisesi
Beste Naz Karabulut- Özel Doğa Anadolu Lisesi
Demet Tümkaya- Türk Eğitim Vakfı Özel İnanç Türkeş Anadolu Lisesi
İsmail Emir Yassı- Muammer Dereli Fen Lisesi
İsmail Berat Düzenli- Kocaeli Fen Lisesi
Yankı Kulan- Özel Bilnet Fen Lisesi
Kerem Serdar Öztürk- Türk Eğitim Vakfı Özel İnanç Türkeş Anadolu Lisesi
Egemen Şahin- Kocaeli Anadolu Lisesi
Beste Ertik- Muammer Dereli Fen Lisesi
Görkem Yar- Kocaeli Fen Lisesi
Kadir Kaya- Muammer Dereli Fen Lisesi
İrem Sağıroğlu- Ali Fuat Başgil Sosyal Bilgiler Lisesi
Kübra Başaran- Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu imam Hatip Lisesi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz