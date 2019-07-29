Altın çocuklara, Vali’den ödül

Vali Hüseyin Aksoy, 2019 yılı Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’nda ilk 1000’e giren 47 öğrenci ile TÜBİTAK Bilim Olimpiyatlarında uluslararası düzeyde derece kazanan öğrencilere ödül verdi. Valilik Akçakoca Toplantı Salon’unda gerçekleşen programa İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, İzmit ilçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, ilçe milli eğitim müdürleri, okul müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

ALTIN VE GÜMÜŞ MADALYA

30’uncu Uluslararası Biyoloji Olimpiyatlar’ında altın madalya ve Moleküler Biyoloji Pratiğinde dünya birinciliği alan İzmit Muammer Dereli Fen Lisesi öğrencisi Sezgin Er, gümüş madalya alan Dilovası Özel Enka Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi Ahmet Umut Topçu, 2019 Avrupa Fizik Olimpiyatlarında birinci olan Türkiye Fizik Olimpiyat Takımının üyesi gümüş madalya kazanan Dilovası Özel Enka ve Teknoloji Lisesi Öğrencisi Kutay Akın ödüllendirildi. YKS’de ilk 1000’e 13 okuldan 47 öğrenci girdi. İlk 100’de 8 öğrenci, ilk 500’de 12 öğrenci, ilk 1000’de 47 öğrenci bulunmakta.

İlk 500'e giren öğrenciler

“DAHA İYİSİ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

Ödül töreninde konuşan Vali Hüseyin Aksoy, “Kocaeli’de eğitimin bir önceki yıla göre daha iyi olması için çalışmalarımıza gayret ediyoruz. Son yıllarda eğitimde özel kademe kaydettik. Daha iyisi için çalışacağız. Üniversite sınavında ilk bine giren öğrencilerimize ödüllerimizi vereceğiz. Onların başarılılarını kutlayacağız. Bu başarıların kolay ortaya çıkmadığını biliyoruz. Öğretmenlerimizin ve velilerimizin desteğini biliyoruz” dedi.

İlk 1000'e giren öğrenciler

“BAŞARI TESADÜF DEĞİLDİR”

Vali Aksoy, “Önceki döneme göre başarılarımızı üst noktalara çıkartmanın mutluğunu yaşıyoruz. Daha üst noktaya çıkartmak için çalışmalara şimdiden başladık. Bunu her sene devam ettireceğiz. Sevgili öğrenciler, başarının tesadüf olmaması için bundan sonra da çalışmaya devam etmelisiniz. Sizlere en büyük tavsiyem, hangi işi seviyorsanız o alanda çalışmalısınız. Tercihlerinizi yaptınız. İnşallah arzu ettiğiniz bölümlere kavuşursunuz” şeklinde konuştu. Selin BECER

Dereceye giren öğrencilerin okulları şöyle:

Özel ENKA Fen ve Teknoloji Lisesi

Özel Bahçeşehir Anadolu Lisesi

Kocaeli Fen Lisesi

Muammer Dereli Fen Lisesi

Türk Eğitim Vakfı Özel İnanç Türkeş Anadolu Lisesi

Özel Bilnet Fen Lisesi

Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi

Özel Bilgili Kültür Anadolu Lisesi

Gebze Anibal Anadolu Lisesi

Şehit Özcan Kan Anadolu Lisesi

Özel Doğa Anadolu Lisesi

Kocaeli Anadolu Lisesi

Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

YKS’de ilk bine giren öğrencilerin isimleri:

Sinan İspir- Özel Enka Fen ve Teknoloji Lisesi

Mehmet Orhan Yıldırım- Özel Bahçeşehir Anadolu Lisesi

Nadircan Koçak- Kocaeli Fen Lisesi

Ömer Faruk Durugöl- Özel Enka Fen ve Teknoloji Lisesi

Emre Atilla- Özel Enka Fen ve Teknoloji Lisesi

Kemal Faruk Yılmaz- Muammer Dereli Fen Lisesi

Osman Berke Yıldırım- Özel Bahçeşehir Anadolu Lisesi

Ali Eren Yıldırım- Türk Eğitim Vakfı Özel İnanç Türkeş Anadolu Lisesi

Beril Ay- Türk Eğitim Vakfı Özel İnanç Türkeş Anadolu Lisesi

Hacer Ulaş- Özel Bilnet Fen Lisesi

Ahmet Umur Topçu- Özel Enka Fen ve Teknoloji Lisesi

Necip Fazıl Ay- Muammer Dereli Fen Lisesi

Zal Aktaş- Kocaeli Fen Lisesi

Kemal Yangıncı- Türk Eğitim Vakfı Özel İnanç Türkeş Anadolu Lisesi

Ünal Güneş Tiryaki- Türk Eğitim Vakfı Özel İnanç Türkeş Anadolu Lisesi

Efe Sarı- Özel Bilnet Fen Lisesi

Ali Aygün Yaban- Kocaeli Fen Lisesi

İhsan Furkan Ertunç- Kocaeli Fen Lisesi

Tatul Oflaz- Türk Eğitim Vakfı Özel İnanç Türkeş Anadolu Lisesi

Oğuzhan Aydoğdu- Kocaeli Fen Lisesi

Erşah Şenocak- Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi

Selin Kolsuz- Türk Eğitim Vakfı Özel İnanç Türkeş Anadolu Lisesi

Yavuz Mehmet Oğuz Şimşek- Özel Enka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Arda Büke- Özel Bilgili Kültür Anadolu Lisesi

Serdar Umut Öner- Kocaeli Anadolu Lisesi

Semih Zaman- Özel Enka Fen ve Teknoloji Lisesi

Semanur Baki- Kocaeli Fen Lisesi

Şenay Buse Kaplan- Kocaeli Fen Lisesi

Onur Yüksel- Özel Enka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Eda Bülbül- Kocaeli Fen Lisesi

Selen Sarıtaş- Anibal Anadolu Lisesi

Beril Işık- Kocaeli Fen Lisesi

Kaan Bilgili- Kocaeli Fen Lisesi

Yeliz Babaoğlu- Şehit Özcan Kan Fen Lisesi

Ahsen Öztürk- Kocaeli Fen Lisesi

Beste Naz Karabulut- Özel Doğa Anadolu Lisesi

Demet Tümkaya- Türk Eğitim Vakfı Özel İnanç Türkeş Anadolu Lisesi

İsmail Emir Yassı- Muammer Dereli Fen Lisesi

İsmail Berat Düzenli- Kocaeli Fen Lisesi

Yankı Kulan- Özel Bilnet Fen Lisesi

Kerem Serdar Öztürk- Türk Eğitim Vakfı Özel İnanç Türkeş Anadolu Lisesi

Egemen Şahin- Kocaeli Anadolu Lisesi

Beste Ertik- Muammer Dereli Fen Lisesi

Görkem Yar- Kocaeli Fen Lisesi

Kadir Kaya- Muammer Dereli Fen Lisesi

İrem Sağıroğlu- Ali Fuat Başgil Sosyal Bilgiler Lisesi

Kübra Başaran- Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu imam Hatip Lisesi