Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:31 TSİ- Gündem G: Bugün 16:32 TSİ

Ticari taksi sürücüleri, "Öncelik yayanın" demek için bir araya geldi

Kocaeli’de 30 ticari taksi sürücüsü, yaya geçiş öncelikli trafiğe dikkat çekmek amacı ile araçlarının arka camlarına yazdıkları “Öncelik hayatın, öncelik yayanın” sloganı ile yola çıkıyor.
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

İçişleri Bakanlığınca 2019 yılının "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edilmesinin ardından ülke genelinde "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan kampanyaya Kocaeli’deki ticari taksi sürücülerinden ilginç bir destek geldi. Yayaların geçiş önceliğine farkındalık oluşturmak isteyen yaklaşık 30 ticari taksi sürücüsü, araçların arka camlarına “Öncelik hayatın, öncelik yayanın” yazdı. İzmit Ticari Taksiler Platformu öncülüğünde ticari taksi sürücülerine yaya geçiş üstünlüğü konusunda örnek olmak amacıyla başlatılan kampanyaya, sürücüler ilgi gösterdi. Kısa süre içerisinde 30 ticari taksi sürücüsü, araçlarına sosyal içerikli mesaj içeren sloganı astı. Konuyla ilgili taksiciler adına açıklama yapan Emre Dal, yaptıkları proje ile çevredeki vatandaşlardan olumlu tepkiler aldıklarını ifade etti.

“İnsanlardan çok güzel tepkiler geldi”

Taksi sürücüleri olarak bu tarz projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini ifade eden Dal, “Taksicilerin temiz insanlar olduğunu ve işlerini layıkıyla yaptıklarını belirtmek adına trafikte sloganımızı oluşturarak, ‘Öncelik yayanın, öncelik hayatın’ dedik. Taksiciler olarak bu sloganı araçlarımızın arka camlarına yapıştırdık. İnsanlardan çok güzel tepkiler de geldi. Taksiciler olarak bu kampanyaların devamını getireceğiz. Her şeyin bir maliyeti var. Bu işin maliyetini nasıl çözebiliriz diye düşündük. Özel bir reklam firması olan bir arkadaşımız bize sponsor oldu. Böylelikle Kocaeli’nin genelinde bulunan tüm taksici arkadaşlar için bir örnek oluşturduk ve bu kampanyaların da devamını getireceğiz” dedi.

“Biz yaya geçitlerinde gerçekten dikkat ediyoruz”

Yaya geçitlerinden dikkatli bir şekilde geçtiklerini ve yayalara öncelik tanıdıklarını kaydeden Dal, “Biz yaya geçitlerinde gerçekten dikkat ediyoruz. İnsanlara elimizden geldiğince yol vermeye çalışıyoruz. Yol verdiğimiz insanlar da bize gülümseyerek çok güzel tepki veriyorlar. Bu durumda bizi mutlu ederek, devamlı olarak yayalara yol vermeye teşvik ediyor. Şunu da belirtelim. Yaya geçidindeyseniz bir anda yola atlamayın. Her aracın bir durma mesafesi var. Bundan dolay siz de duyarlılık gösterin. Sürücü ile göz göze gelmeye çalışın. O zaman size yol vereceklerdir” diye konuştu.

Bugün 16:31 TSİ İHA Kocaeli- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Hülagü HSYK’ya yüklendi, "Kanunları uygulamıyorsunuz" Çağırıcı da Hülagü’ye… "Siz de uygulamıyorsunuz" mask
Hülagü HSYK’ya yüklendi, "Kanunları uygulamıyorsunuz" Çağırıcı da Hülagü’ye… "Siz de uygulamıyorsunuz"
Şehima’ın beyaz gelinlik hayali gerçek oldu mask
Şehima’ın beyaz gelinlik hayali gerçek oldu
Kızılay İş Merkezi’nin siyasi bir yanı mı var? mask
Kızılay İş Merkezi’nin siyasi bir yanı mı var?
Yönetmeliğe uymayan otobüs sürücülerine ceza yağdı mask
Yönetmeliğe uymayan otobüs sürücülerine ceza yağdı
Devrilen traktörün sürücüsü öldü mask
Devrilen traktörün sürücüsü öldü
CHP’li meclis üyesinden sürpriz evlilik teklifi mask
CHP’li meclis üyesinden sürpriz evlilik teklifi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Kocaeli'de 179 firma eleman arıyor mask
Kocaeli'de 179 firma eleman arıyor
Onay verildi! Değirmendere için önemli proje mask
Onay verildi! Değirmendere için önemli proje
İzmit'te 32 okul müdürünün görev yeri değişti mask
İzmit'te 32 okul müdürünün görev yeri değişti
Karamürsel'deki balıkçıda satılan müren balığı ilgi görüyor mask
Karamürsel'deki balıkçıda satılan müren balığı ilgi görüyor
İş için gitmişlerdi! Feci kazada 4 kişi öldü mask
İş için gitmişlerdi! Feci kazada 4 kişi öldü
Cumhuriyet TIR’ına Derince Belediyesi’nden onay çıkmadı! mask
Cumhuriyet TIR’ına Derince Belediyesi’nden onay çıkmadı!

GALERİ

Taş motorundan çıkan kıvılcımlar 25 ton samanı küle çevirdi mask
Taş motorundan çıkan kıvılcımlar 25 ton samanı küle çevirdi
Işık ihlali kaza yaptırdı: 3 yaralı mask
Işık ihlali kaza yaptırdı: 3 yaralı
Bakır telden sanat eserleri üretiyor mask
Bakır telden sanat eserleri üretiyor
Ardahan’da kurban sevkıyatı başladı mask
Ardahan’da kurban sevkıyatı başladı
Eski ortağını kahvehanede kurşunladı mask
Eski ortağını kahvehanede kurşunladı
Enes Cengiz: Ben maganda değilim mask
Enes Cengiz: Ben maganda değilim
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL