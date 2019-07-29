Ticari taksi sürücüleri, "Öncelik yayanın" demek için bir araya geldi

İçişleri Bakanlığınca 2019 yılının "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edilmesinin ardından ülke genelinde "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan kampanyaya Kocaeli’deki ticari taksi sürücülerinden ilginç bir destek geldi. Yayaların geçiş önceliğine farkındalık oluşturmak isteyen yaklaşık 30 ticari taksi sürücüsü, araçların arka camlarına “Öncelik hayatın, öncelik yayanın” yazdı. İzmit Ticari Taksiler Platformu öncülüğünde ticari taksi sürücülerine yaya geçiş üstünlüğü konusunda örnek olmak amacıyla başlatılan kampanyaya, sürücüler ilgi gösterdi. Kısa süre içerisinde 30 ticari taksi sürücüsü, araçlarına sosyal içerikli mesaj içeren sloganı astı. Konuyla ilgili taksiciler adına açıklama yapan Emre Dal, yaptıkları proje ile çevredeki vatandaşlardan olumlu tepkiler aldıklarını ifade etti.

“İnsanlardan çok güzel tepkiler geldi”

Taksi sürücüleri olarak bu tarz projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini ifade eden Dal, “Taksicilerin temiz insanlar olduğunu ve işlerini layıkıyla yaptıklarını belirtmek adına trafikte sloganımızı oluşturarak, ‘Öncelik yayanın, öncelik hayatın’ dedik. Taksiciler olarak bu sloganı araçlarımızın arka camlarına yapıştırdık. İnsanlardan çok güzel tepkiler de geldi. Taksiciler olarak bu kampanyaların devamını getireceğiz. Her şeyin bir maliyeti var. Bu işin maliyetini nasıl çözebiliriz diye düşündük. Özel bir reklam firması olan bir arkadaşımız bize sponsor oldu. Böylelikle Kocaeli’nin genelinde bulunan tüm taksici arkadaşlar için bir örnek oluşturduk ve bu kampanyaların da devamını getireceğiz” dedi.

“Biz yaya geçitlerinde gerçekten dikkat ediyoruz”

Yaya geçitlerinden dikkatli bir şekilde geçtiklerini ve yayalara öncelik tanıdıklarını kaydeden Dal, “Biz yaya geçitlerinde gerçekten dikkat ediyoruz. İnsanlara elimizden geldiğince yol vermeye çalışıyoruz. Yol verdiğimiz insanlar da bize gülümseyerek çok güzel tepki veriyorlar. Bu durumda bizi mutlu ederek, devamlı olarak yayalara yol vermeye teşvik ediyor. Şunu da belirtelim. Yaya geçidindeyseniz bir anda yola atlamayın. Her aracın bir durma mesafesi var. Bundan dolay siz de duyarlılık gösterin. Sürücü ile göz göze gelmeye çalışın. O zaman size yol vereceklerdir” diye konuştu.