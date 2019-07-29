Süleyman Özkaraaslan istifa etti!

Sosyal medya hesabı üzerinden, muhacir göçmenlerle ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle tartışmaların odağı haline gelen AKP Başiskele İlçe Yöneticisi Süleyman Özkaraaslan AKP Başiskele ilçe yönetimindeki görevinden istifa etti. Özkaraaslan’ın partinin kendisi hakkında açtığı disiplin süreci sonunda bu kararı aldığı öğrenildi.