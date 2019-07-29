Sosyal medya hesabı üzerinden, muhacir göçmenlerle ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle tartışmaların odağı haline gelen AKP Başiskele İlçe Yöneticisi Süleyman Özkaraaslan AKP Başiskele ilçe yönetimindeki görevinden istifa etti. Özkaraaslan’ın partinin kendisi hakkında açtığı disiplin süreci sonunda bu kararı aldığı öğrenildi.
Bugün 16:38 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 16:47 TSİ
Süleyman Özkaraaslan istifa etti!
AKP Başiskele İlçe Yöneticisi Süleyman Özkaraaslan AKP Başiskele ilçe yönetimindeki görevinden istifa etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz