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Hüseyin Gülaçtı, TESLİM OLDU!

Gülaçtı Kuyumculuk'un sahibi Hüseyin Gülaçtı, tutuklandı.
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İzmit'te bulunan Gülaçtı Kuyumculuk'un sahibi Hüseyin Gülaçtı, arkasında onlarca mağdur bırakarak iş yerini kapatmış ve yurt dışına çıkmıştı. Hüseyin Gülaçtı bugün akşam saatlerinde Kıbrıs'tan Sabiha Gökçen Havalimanı'na uçarak Kocaeli Emniyetine teslim oldu. Gözaltındaki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine çıkarılan Gülaçtı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Kandıra Cezaevine gönderildi.

Dün 21:35 TSİ - Asayiş

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