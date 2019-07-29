İzmit'te bulunan Gülaçtı Kuyumculuk'un sahibi Hüseyin Gülaçtı, arkasında onlarca mağdur bırakarak iş yerini kapatmış ve yurt dışına çıkmıştı. Hüseyin Gülaçtı bugün akşam saatlerinde Kıbrıs'tan Sabiha Gökçen Havalimanı'na uçarak Kocaeli Emniyetine teslim oldu. Gözaltındaki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine çıkarılan Gülaçtı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Kandıra Cezaevine gönderildi.
Dün 21:35 TSİ- Asayiş Güncelleme: Dün 22:16 TSİ
Hüseyin Gülaçtı, TESLİM OLDU!
Gülaçtı Kuyumculuk'un sahibi Hüseyin Gülaçtı, tutuklandı.
Büyütmek için resme tıklayın
Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz