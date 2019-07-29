İzmit kent merkezinde yıllardır kuyumculuk yapan Hüseyin Gülaçtı, 2 Mayıs tarihinde Gülaçtı Kuyumculuk isimli iş yerini bir gecede kapatarak kayıplara karıştı. Müşterisi olan ve alacağı olan yaklaşık 75 kişi, Gülaçtı'dan şikayetçi oldu. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Hüseyin Gülaçtı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Hüseyin Gülaçtı dün Kıbrıs'tan Sabiha Gökçen Havalimanı'na uçtu. Gülaçtı burada kendisini bekleyen Kocaeli Emniyeti ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından bugün akşam saatlerinde Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen Hüseyin Gülaçtı, nöbetçi mahkemece tutuklandı. Hüseyin Gülaçtı, Kandıra Cezaevine gönderildi.