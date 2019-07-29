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Hüseyin Gülaçtı, TUTUKLANDI!

İzmit'te bir gecede Gülaçtı Kuyumculuk isimli kuyumcu dükkanını kapatarak kayıplara karışan, hakkında 75 kişinin şikayette bulunduğu Hüseyin Gülaçtı, tutuklandı.
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İzmit kent merkezinde yıllardır kuyumculuk yapan Hüseyin Gülaçtı, 2 Mayıs tarihinde Gülaçtı Kuyumculuk isimli iş yerini bir gecede kapatarak kayıplara karıştı. Müşterisi olan ve alacağı olan yaklaşık 75 kişi, Gülaçtı'dan şikayetçi oldu. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Hüseyin Gülaçtı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Hüseyin Gülaçtı dün Kıbrıs'tan Sabiha Gökçen Havalimanı'na uçtu. Gülaçtı burada kendisini bekleyen Kocaeli Emniyeti ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından bugün akşam saatlerinde Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen Hüseyin  Gülaçtı, nöbetçi mahkemece tutuklandı. Hüseyin  Gülaçtı, Kandıra Cezaevine gönderildi.

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Yorumlar

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Emre Meşe - kesin pazarlıklar yapılmış az ceza ile kurtulacak şekilde ayarlanmış herşey yoksa arandığını bile bile neden uçakla yolculuk etsin

Yanıtla . 8Beğen 30 Temmuz 10:46

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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