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Kayhan Alyürük son yolculuğuna uğurlandı

1982-83 sezonunda Kocaelispor’da oynayan, ayrıca Kağıtspor, Petrolspor ve Kulespor’un eski futbolcularından, TFF Üst Klasman Temsilcisi Kayhan Alyürük son yolculuğuna uğurlandı.
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1982-83 sezonunda Kocaelispor’da oynayan, ayrıca Kağıtspor, Petrolspor ve Kulespor’un eski futbolcularından, TFF Üst Klasman Temsilcisi Kayhan Alyürük son yolculuğuna uğurlandı.

İZDİHAM YAŞANDI

Yakalandığı koah hastalığı ve böbrek yetmezliği nedeniyle 59 yaşında vefat eden ilimiz eczacılarından Kayhan Alyürük’ü sevenleri son yolcuğuna uğurladı. Alyürük’ün cenazesine Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Kartepe Spor İlçe Müdürü Erol Arutan, TSYD Kocaeli Temsilcisi Metin Karan, spor yorumcusu Metin Tekin, Rambo Yusuf olarak bilinen Yusuf Altıntaş, Kocaelispor’un eski antrenörleri, futbolcuları, hakem, spor, basın, iş ve siyaset camiası katıldı.

BAĞÇEŞME’YE DEFNEDİLDİ

İzmit Esnaf Kefalet Kooperatifinin eski başkanlarından rahmetli Rıdvan Alyürük ve Nurhayat Alyürük çiftinin oğlu ve Neslihan Alyürük’ün kardeşi, Korhan ve Melis Alyürük’ün babası Kayhan Alyürük, Fevziye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme mezarlığındaki aile kabristanlığına defnedildi. Erdem ÖVÜÇ

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