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Kabini gözetleyen genç erkek, gözaltına alındı

İzmit'te bulunan bir mağazanın kabininde elbise deneyen 19 yaşındaki genç kızı kabin altından soktuğu cep telefonu ile görüntülemek isteyen şahıs gözaltına alındı.
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Olay, geçtiğimiz gün İzmit'te bulunan bir giyim mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.D. (19) isimli genç kız, reyondan aldığı kıyafeti denemek için soyunma kabinine girdi. Üzerini değiştireceği esnada, kabinin altından cep telefonuyla bir şahsın kendisini görüntülendiğini fark etti. Genç kızın tepkisi üzerine fark edildiğini anlayan şahıs, olay yerinden koşarak uzaklaştı. Genç kız kabinden hemen çıkarak durumu mağaza yetkililerine bildirdi.

BUGÜN YAKALANDI

Mağaza yetkileri, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Mağaza ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, genç kızı görüntülemeye çalışan şahsın T.E.(19) olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler tarafından düzenlenen operasyonda T.E. bugün yakalanarak gözaltına alındı. Saraybahçe Polis Merkezi’ne götürülen şahıs işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

Bugün 08:55 TSİ - Asayiş

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Yorumlar

(5)
08

İzmitli - Sapığa sözüm, Allah seni ıslah etsin. Yaşın genç. Kart biri olsa olsa daha farklı yazardım. Cezanı çek düzgün biri olarak çık inş. Mağaza kabinlerinde soyunup giyinmeyi bırakın hanımlar. Bir değil iki değil bu olay.

Yanıtla . 0Beğen 30 Temmuz 13:01
04

İzmitli - Cehape döneminde hiç böyle sapıklıklar olmazdı. O dönemler internet yoktu. Gazeteler cehapeye hizmette kusur etmedikleri ve her eve giremedikleri için böyle rezillikler duyulmazdı. Danslar, maskeli balolar çok nezihti. İçki içilmez sular çeşmeden gürül gürül akar mahalleler mis gibi kokardı. Ahhh ahhh! Nasıl özledik o günleri nasııılll!

Yanıtla . 0Beğen 30 Temmuz 12:47
02

Ramiz Karaeski - Pek sevgili dindar geçinen müslüman dostlar ve özellikle akepe destekçilerine bir sorum var.Eleştirdiğiniz,maneviyatı zayıf nesiller yetiştiriyor dediğiniz laik,atatürkçü milli eğitim sisteminde mi ahlaksızlık daha fazlaydı 17yıllık muhafazakar,din eksenli,dindar nesil yetiştireceğiz diyen akepe iktidarında mı? imamlar,müftüler,kuran kursu hocalarının kadını erkeği dine aykırı ne kadar sapıklık varsa başrolde.Var mı cevabınız??

Yanıtla . 10Beğen 30 Temmuz 10:25
07

İzmitli - @Ramiz Karaeski 02 nolu yoruma cevabı: Aleni din düşmanlığı yapıyorsan senin dinin ne diye sormak hakkımdır. Sahi dinin ne ? Bu kadar pislediğine göre islam olamaz dinin. Senin dinini açıkls ki ona göre torum yapalım. Vur kaç erkeklik değil değil.

Yanıtla . 0Beğen 30 Temmuz 12:56
06

Vatandaş - @Ramiz Karaeski 02 nolu yoruma cevabı: Yaşın kaç bilmiyorum bu yüzden tepki de vermeyeceğim. Bence sen kendinle bi konuş bakalım?

-Senin dinle ilgili bi sorunun mu var? Allah a inanıyormusun? müslümanlar yanlış yoldamı? Din deyince senin aklına AKP mi geliyor? Tüm bu olanlar iktidarın suçumu?

Dostum bence senin kendinle bi sorunun var AKP lileri incitebilirsin sıkıntı yok müslümanları da incitebilirsin o da sıkıntı değil ama; dikkat et Allah'ı incitme bence gün olur o denizde tek başına kalırda ona sarılmaya kalkacağın bir gün gelebilir .. Sakin ol akıllıca bi düşün istersen...

Yanıtla . 1Beğen 30 Temmuz 12:53
05

Alaattin - @Ramiz Karaeski 02 nolu yoruma cevabı: arkadaş din kimsenin tekelinde değil.biz dini ALLAH ın emrettiği gibi yaşasaydık huzur ve mutlu bir hayatımız olurdu.şimdi napıyoruz.dinimiz ne emrediyorsa biz tersini yaşıyoruz.adımız müslüman yaşantımız gavur gibi.kızlarımız kadınlarımız sözde kapalı ama adeta kendilerini pazarlar gibi yatakta mutfakta plajda sinemada ocakta kucakta boy boy resim paylaşıyorlar.adamlarımız namazda hacda ama.faizde,haramda,hak yemede,stokculukta tefecilikte kumarhanede,meyhanede kısaca her türlü pisliğin alaasını yapıyor böylelerini adına aldanıp müslüman sanıpta bu imansız müslümanların yaşantılarını lütfen islama mal etme.lütfen mantıklı ol.

Yanıtla . 2Beğen 30 Temmuz 12:49
03

Altan - @Ramiz Karaeski 02 nolu yoruma cevabı: Bunun Müslümanla imam hatiple ne alakası var.AKP İl ilçe yöneticilerinin dün ve bu günlerine bak anlarsın. insanları en kolay kandırmanın yolu müslüman gibi görünmek. Sen kaç tane imam hatip mezununun, kaç tane ilahiyatçının böyle birşey yaptığını gördün. Birisi ahlaksız yapıyor suç müslümanın. Peki senin yazından anladığım kadarıyla mensubu olduğun yada savunmaya çalıştığın sosyetenin yaşadığı düzeyli seviyeli aşklara ne demeli. Ahlaksızlık düzeyli seviyeli ilişki olmuş.

Yanıtla . 6Beğen 30 Temmuz 10:39
01

Musa Çağıran - Etrafımız manyak dolu. Genci yaşlısı ile geldiğimiz noktaya bak!

Yanıtla . 7Beğen 30 Temmuz 09:48
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