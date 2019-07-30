35 yıllık terziler ödüllendirildi

Kocaeli Terziler Esnaf ve Sanatkarlar Odası, bu yıl 2’ncisini gerçekleştirdiği meslekte 35 yılını dolduran terzilere plaketlerini takdim etti. Teknelerde gerçekleştirilen plaket törenine Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kadir Durmuş, Kocaeli Terziler Odası Başkanı Şaziye Kahramanlı, Terziler Odası Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayıda terzi katıldı.
TERZİCİLİK ESKİ GÜCÜNE KAVUŞACAK
Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kadir Durmuş, “Terziler odası başkanını ve yönetimini bu projeleri için tebrik ediyorum. Çalışkan bir yönetimleri var ve çalışmalarına elimizden geldiğinde destek veriyorum. Terziliğin gelecekte eski gücüne kavuşacağını düşünüyorum. Ben terziliği kaybolmaya yüz tutmuş bir meslek olarak değerlendirmiyorum. Meslekte uzun yıllar çalışmış terzileri kutluyorum” diye konuştu.
TÜM MESLEKTAŞLARIMIZA TEŞEKKÜRLER
Kocaeli genelince kayıtlı bulunan 224 terzinin bulunduğunu söyleyen, Kocaeli Terziler Odası Başkanı Şaziye Kahramanlı, “Meslekte uzun yıllar sabırla direnen meslektaşlarımızla bir araya geldik. Yönetim kurulu ile birlikte almış olduğumuz kararla kendilerini yılarca bu mesleğe adamış ustalarımızı plaket ile ödüllendirdik. Terzilik, tekstil sektörünün gelişmesiyle kaybolmaya yüz tutmuş bir meslek. Terziler artık paça ve boy dışında kendi mesleklerini icra edemiyor. Bu zamana kadar mesleğini onuruyla sürdüren tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi. Selin BECER
35 yılını dolduran terziler şu şekilde:
Muzaffer Yazıcı
Mustafa Kılıçaslan
Ömer Faruk Sarı
Muhittin Tepecik
Aziz Debreli
Mecit Duman
Adem Bal
Ali Gönbe
Ahmet Haşim Yavuz
Hasan Erman
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Yorumlar
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Lale Bakçı - Yorumlara bakıyorum da; Terziler Odası üyesi değilim, bir başka odaya üyeyim. Ama anladığım kadarı ile dert ve şikayet hep aynı. Bence Türkiye'deki tüm odalar kaldırılsın ya da işlevsellik kazandırılarak gönüllülük esasına göre çalışsın. Bakalım bu insanlar o zaman da başkan olmak için çırpınacaklar mı görelim. Ben de oda başkanının maaşını nasıl hazmettiğini merak edenlerdenim ki; huzur hakkı olan bazı üyelerin bunu tenezzül etmeyerek almadıklarını, yemeklerde parasını cepten verdiklerini biliyorum. Onlara işte, helal olsun diyorum.
Terzi Esnafı - Çok merak ediyorum, Sn. Şaziye Kahrımanlı hanımefendi. Bir kaç sorum olacak.
1. Odadan başkanlığınız karşılığı bir maaş alıyor musunuz?
2. Bir üyenin yazdığı gibi gerçekten odaya üye olmayan eş, dost ve akrabanızı ücreti karşılığı da olsa bu gezilere götürüyor musunuz?
3. Katıldığınız son yurtdışı gezisi de dahil olmak üzere gezi, yemek ve kahvaltılarda cebinizden ödeme yapıyor musunuz? Bizim çoluk çocuğumuzun rızkından keserek ödediğimiz aidatlarımız ya da gezi için toplanan paralardan mı karşılanıyor sizin ücretiniz?
4. Eğer böyle ise gerçekten içinize sinmekte midir bu durum?
5. Eğer böyle ise bu hakkı kendinizde nasıl görüyor, dini inancı olan birisi olarak ne şekilde vicdanınıza anlatıyorsunuz?
Yok, ben maaş almıyorum, gezi ve yemeklere paramı ödeyerek katılım sağlıyorum diyorsanız, işte o zaman helal olsun size.
Mecburen Üye - Benim verdiğim aidat içerime sinmiyor, beddua ve ah ile ödüyorum. Sizlerin aldığınız maaş ne denli içerinize siniyor, gezi ve yemeklerde cebinizden para ödüyor musunuz? Yoksa diğer üyelerin aidat ve gezi için ödediklerinden mi karşılanıyor? Çok merak içerisindeyim bu durumu............
Bir Oda Üyesi - Plaket, gezi, yemek vs. Ah bir de karnımızı doyursa bunlar. Ya da başkan gibi ücretsizden faydalansak. Ne ala memleket be! Aidat için milyon defa arayanlar, boş beleş işler peşinde koşturacağınıza bir çözüm, bulun, bir öneri getirin de işlerimiz açılsın. Vizyonu dar başkanlar ile ancak gezi plaket yemek organizasyonu mu oluyor acaba?
Terzi Bayan - Ah be Şaziye başkanım, geziler, yemekler, plaket törenleri, sen maaşını alırken biz tam da dile getirdiğin gibi paça kısaltma, bel daraltma terzisi olduk. Kira ödeyemiyoruz. Siz ise o geziden bu geziye, o yemekten bu yemeğe ücret de ödemeden mi bize sahip çıkıyorsunuz? Merak ediyorum, aldığınız maaş içinize sinmekte midir?
Terzi Esnafı - Şaziye Hanım, bırakın gezi gezi dolanmayı, plaket vererek mavi boncuk dağıtmayı. Her ay aslanlar gibi ödediğimiz aidatın sizin maaşınız ve giderlerinizden kalan kısmı ile bizim lehimize bir takım organizasyonlar yaparak katkı sağlayın. Siz de dahil paça, bel kısaltma ustası olduk. Bizim odadan aldığımız maaşımız da yok, ge-çi-ne-mi-yo-ruz!!!
Musa Çağıran - Şaziye Hanım, bırakın plaket dağıtmayı. Başkan olmak sıfatı ile kendinizin bedavadan, eş dost ve akrabanızın da Terziler Odası kategorisinden gezilen Yurtiçi ve Yurtdışı geziler düzenlemeyi. Ne plaket, ne de bu geziler bize bir fayda sağlamıyor. Geçim derdi var, siz plaket ve gezmek peşindesiniz. Eh, odadan maaş da alıyorsunuz ne ala değil mi? Aidat vermek dışında bir fonksiyonu olmayan terziler, ne zaman mesleği canlanacak ve kalkınacak acaba? Yattığı yerden başarılı olabilecek tek canlı tavuktur Kadir Efendi, maaşı almak bu işin çözümü olamıyor.
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