35 yıllık terziler ödüllendirildi

Kocaeli Terziler Esnaf ve Sanatkarlar Odası, bu yıl 2’ncisini gerçekleştirdiği meslekte 35 yılını dolduran terzilere plaketlerini takdim etti. Teknelerde gerçekleştirilen plaket törenine Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kadir Durmuş, Kocaeli Terziler Odası Başkanı Şaziye Kahramanlı, Terziler Odası Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayıda terzi katıldı.



TERZİCİLİK ESKİ GÜCÜNE KAVUŞACAK

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kadir Durmuş, “Terziler odası başkanını ve yönetimini bu projeleri için tebrik ediyorum. Çalışkan bir yönetimleri var ve çalışmalarına elimizden geldiğinde destek veriyorum. Terziliğin gelecekte eski gücüne kavuşacağını düşünüyorum. Ben terziliği kaybolmaya yüz tutmuş bir meslek olarak değerlendirmiyorum. Meslekte uzun yıllar çalışmış terzileri kutluyorum” diye konuştu.

TÜM MESLEKTAŞLARIMIZA TEŞEKKÜRLER

Kocaeli genelince kayıtlı bulunan 224 terzinin bulunduğunu söyleyen, Kocaeli Terziler Odası Başkanı Şaziye Kahramanlı, “Meslekte uzun yıllar sabırla direnen meslektaşlarımızla bir araya geldik. Yönetim kurulu ile birlikte almış olduğumuz kararla kendilerini yılarca bu mesleğe adamış ustalarımızı plaket ile ödüllendirdik. Terzilik, tekstil sektörünün gelişmesiyle kaybolmaya yüz tutmuş bir meslek. Terziler artık paça ve boy dışında kendi mesleklerini icra edemiyor. Bu zamana kadar mesleğini onuruyla sürdüren tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi. Selin BECER

35 yılını dolduran terziler şu şekilde:

Muzaffer Yazıcı

Mustafa Kılıçaslan

Ömer Faruk Sarı

Muhittin Tepecik

Aziz Debreli

Mecit Duman

Adem Bal

Ali Gönbe

Ahmet Haşim Yavuz

Hasan Erman