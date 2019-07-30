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Dünyadaki sera gazı oranı, okyanus ve ormanların emisyon kapasitesini aştı

Küresel Ayak İzi Ağı (Global Footprint Network) kuruluşunun verilerine göre, 2019 yılında dünyanın insanoğluna bir senede verebileceği ekolojik kaynaklar bugün tükendi.
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ABD, Belçika ve İsviçre merkezli bağımsız düşünce kuruluşu Küresel Ayak İzi Ağı bugün, yeryüzündeki okyanus ve ormanların bir senede emebileceği karbondioksit (Co2) gazı limitinin dolduğunu açıkladı. Kuruluş, bugünden itibaren, insan üretimi sonucu ortaya çıkan bir senelik ‘sera gazının’ okyanus ve ormanların emisyon kapasitesini geçtiğini duyurdu.

EMİSYON KAPASİTESİ AŞILDI

29 Temmuz tarihi ile başlayan, yeryüzündeki okyanus ve ormanların 1 senede emebileceği Co2 gazı limitinin dolduğu gün, yani insan üretimi sonucu ortaya çıkan 1 senelik "sera gazının" bu tarihten itibaren okyanus ve ormanların emisyon kapasitesini geçmiş durumda olduğunu açıkladı. Bu sembolik tarih 20 sene önce 1999 senesinde, 29 Eylül olarak belirlenmişti.

1 YIL YAŞAM İÇİN 1,75 DÜNYA GEREKLİ

İnsanların bugünkü yaşam tarzları ile bir yıl yaşayabilmeleri için ortalama 1,75 Dünya gerekiyor. Bu rakam, ülkelerin yaşam tarzlarına göre değişiyor. Örneğin, tüm dünyanın, Fransızların bugünkü yaşam tarzı ile yaşayabilmeleri için 2,7 Dünya,  Amerikalılar için 5 Dünya gerekirken; Almanlara 3, İsviçrelilere ve Japonlara 2,8 Dünya gerekiyor. Dünyada yaşayan tüm insanların Hindistanlıların yaşam tarzını almaları durumunda ise 0,7 Dünya bir sene yaşamak için yetiyor.

Bugün 09:17 TSİ - Dünya

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