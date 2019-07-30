Hayata Sarı Not Bırak isimli proje kapsamında oyuncu Hayrettin Karaoğuz sokak röportajları yaparken Viral Hepatit Savaşım Derneği Başkanı Prof. Dr. Fehmi Tabak 1.8 milyon kişinin Hepatit B virüsü taşıdığının farkında olmadığını belirtti. Farkındalık projesi kapsamında çekilen videolarda insanlara 'Türkiye'de 1.8 milyon kişi için 'B' ne ifade ediyor' sorusu yöneltildi. Prof. Dr. Tabak, proje kapsamında şu ana kadar 1 milyon kişiye ulaşıldığını, 2019 yılı sonuna kadar planlanan farklı aktivitelerle daha geniş kitlelere ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti.

"1.8 MİLYON KİŞİ HEPATİT B TAŞIDIĞINDAN HABERDAR DEĞİL"

Viral Hepatitle Savaşım Derneği ve Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği’nin Sağlık Bakanlığı ile hazırladığı "2018-2023 Viral Hepatit Önleme ve Kontrol Programı"nın verilerine göre, kamuoyunda bilinirlik oranı düşük olan Hepatit B hastalığının tedavisinin olmasına rağmen maalesef 18 yaş üzeri erişkin yaş grubundaki 1.8 milyon kişi hastalığından haberdar değil.

KAN, TÜKÜRÜK GİBİ VÜCUT SIVILARIYLA BULAŞIYOR

Kan ya da tükürük gibi vücut sıvılarıyla bulaşabilen Hepatit B, jilet, enjektör, diş fırçası gibi kişisel eşyaların ortak kullanımıyla yayılabiliyor. Virüs bulaşan erişkin kişilerin yüzde 10'unun vücudunda hastalığa karşı bağışıklık gelişmezken bu kişiler 20-30 yıl gibi uzun süreler kronik Hepatit B hiçbir belirti vermeden karaciğeri etkiliyor. Belirli bir süre sonra tedavi almayan kronik Hepatit B hastalarının yaklaşık yüzde 15’inde ise siroz veya karaciğer kanseri gibi ciddi karaciğer hastalıkları gelişebiliyor. Hepatit B hastalığı karaciğer hastalıklarının ve karaciğer kanserinin en sık karşılaşılan nedenlerinden biri. Hepatit B virüsü vücuttan tamamen yok edilemezken etkili bir tedavi ile kontrol altına alınabiliyor ve kötü sonuçlara neden olması engellenebiliyor.