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İki şirkete ihale yasağı!

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kocaeli’de faaliyet gösteren iki firmanın 1 yıl süre ile ihalelere katılmasını yasakladı.
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Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, Tarım ve Orman Bakanlığı, Kocaeli’de faaliyet gösteren iki firmanın 1 yıl süre ile ihalelere katılmasını yasakladı. Arden Nakliye Ambalaj Orman Ürünleri LTD. ŞTİ. ve Halenur Taşer’in adına kayıtlı şirket, kurum ihalelerine katılamayacak.

Bugün 09:40 TSİ - Ekonomi

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