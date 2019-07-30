Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, Tarım ve Orman Bakanlığı, Kocaeli’de faaliyet gösteren iki firmanın 1 yıl süre ile ihalelere katılmasını yasakladı. Arden Nakliye Ambalaj Orman Ürünleri LTD. ŞTİ. ve Halenur Taşer’in adına kayıtlı şirket, kurum ihalelerine katılamayacak.