Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, Tarım ve Orman Bakanlığı, Kocaeli’de faaliyet gösteren iki firmanın 1 yıl süre ile ihalelere katılmasını yasakladı. Arden Nakliye Ambalaj Orman Ürünleri LTD. ŞTİ. ve Halenur Taşer’in adına kayıtlı şirket, kurum ihalelerine katılamayacak.
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İki şirkete ihale yasağı!
Tarım ve Orman Bakanlığı, Kocaeli’de faaliyet gösteren iki firmanın 1 yıl süre ile ihalelere katılmasını yasakladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz