Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 09:43 TSİ- Asayiş G: Bugün 11:06 TSİ

4. kattan düşen Murat Kaya, kurtarılamadı

Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi Halil Koygun Sokak’ta bulunan bir bir otelin 4. katındaki terastan Murat Kaya isimli kişi, beton zemine düştü. Ağır yaralanan Murat Kaya kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Alınan bilgilere göre, dün Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi Halil Koygun Sokak’ta bulunan bir bir otelin 4. katındaki terastan Murat Kaya isimli kişi, beton zemine düştü. Murat Kaya’yı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Murat Kaya Karamürsel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalesinin ardından Murat Kaya, İzmit Seka Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği bildirildi. Murat Kaya hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Diğer yandan ise polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Bugün 09:43 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Hutbe yüzünden çıkan tartışma kanlı bitti mask
Hutbe yüzünden çıkan tartışma kanlı bitti
Yahya Kaptan'da 5 günlük ceset bulundu mask
Yahya Kaptan'da 5 günlük ceset bulundu
Kestiği ağacın altında kaldı mask
Kestiği ağacın altında kaldı
Otelin 4. katından düşen şahıs ağır yaralandı mask
Otelin 4. katından düşen şahıs ağır yaralandı
Kayhan Alyürük vefat etti mask
Kayhan Alyürük vefat etti
Serinlemek için denize giren asker boğuldu mask
Serinlemek için denize giren asker boğuldu
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Kocaeli'de 179 firma eleman arıyor mask
Kocaeli'de 179 firma eleman arıyor
Onay verildi! Değirmendere için önemli proje mask
Onay verildi! Değirmendere için önemli proje
Kocaeli'deki o okulu kimse tercih etmedi mask
Kocaeli'deki o okulu kimse tercih etmedi
İzmit'te 32 okul müdürünün görev yeri değişti mask
İzmit'te 32 okul müdürünün görev yeri değişti
TÜPRAŞ personel alacak mask
TÜPRAŞ personel alacak
Hüseyin Gülaçtı, TUTUKLANDI! mask
Hüseyin Gülaçtı, TUTUKLANDI!

GALERİ

Kurbanlık hizmetinde "ELİT Besicilik" dönemi mask
Kurbanlık hizmetinde "ELİT Besicilik" dönemi
Taş motorundan çıkan kıvılcımlar 25 ton samanı küle çevirdi mask
Taş motorundan çıkan kıvılcımlar 25 ton samanı küle çevirdi
Işık ihlali kaza yaptırdı: 3 yaralı mask
Işık ihlali kaza yaptırdı: 3 yaralı
Bakır telden sanat eserleri üretiyor mask
Bakır telden sanat eserleri üretiyor
Ardahan’da kurban sevkıyatı başladı mask
Ardahan’da kurban sevkıyatı başladı
Eski ortağını kahvehanede kurşunladı mask
Eski ortağını kahvehanede kurşunladı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL