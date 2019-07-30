Alınan bilgilere göre, dün Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi Halil Koygun Sokak’ta bulunan bir bir otelin 4. katındaki terastan Murat Kaya isimli kişi, beton zemine düştü. Murat Kaya’yı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Murat Kaya Karamürsel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalesinin ardından Murat Kaya, İzmit Seka Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği bildirildi. Murat Kaya hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Diğer yandan ise polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.