Belediye başkanları Erdoğan'ın takibinde!

AKP tarafından dijital ortamda kurulan yeni takip sistemi için veri girişine başlandı. AKP’li belediye başkanlarının vaatleri ve sürdürdükleri faaliyetlerinin adım adım takip edildiği sistemle başkanların karnesi çıkarılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta yaptığı toplantıda AKP’li belediye başkanları ve il başkanlarının çalışmalarını bizzat takip edeceğini belirtirken AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı, AKP Belediye başkanlarını "Akıllı Yerel Yönetimler Bilgi Sistemi" ile takibe aldı. Dijital ortamda kurulan takip sistemine belediye başkanları yaptıkları faaliyetleri ve vaatleri girmeye başladı.

HER AŞAMA TAKİP ALTINA ALINACAK

Sistem üzerinden projelerinin uygunluğu, maliyeti, bölge halkının istek ve beklentilerini karşılayıp karşılamadığı, yapımı aşamasında gerçekleştirilen adımları, projenin zamanında tamamlanıp tamamlanmadığı gibi adımlar takip edilen başlıklar arasında olacak.

MANİFESTOYA UYUP UYMADIKLARINA BAKILACAK

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; AKP’li belediyelerin sistem üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 11 maddelik manifestodaki başlıklara uyup uymadıklarına da bakılacak. Sistemle belediyelerin bütçe kullanım süreçleri denetlenebilecek. Belediye başkanlarının eksik ya da hatalı uygulamaları buradan takip edilerek anında uyarılacak. Atılan bütün adımlar AKP Yerel Yönetim Başkanlığı tarafından takip edilmiş olacak.

VEKİLLER BÖLGELERİNDE ÇALIŞIYOR

Öte yandan, AKP’li milletvekilleri Meclis'in tatil olmasının ardından çalışmalarına bölgelerinde devam ediyor. Kendi illerine giderek oradaki çalışmalara ağırlık veren vekiller bölgelerinde parti teşkilatlarının her kademesi ile bir araya geliyor. Mahalle, ilçe ve il teşkilatları ile toplantılar yapan vekiller, vatandaşlarla da buluşuyor.