Belediye başkanları Erdoğan'ın takibinde!

AKP tarafından dijital ortamda kurulan yeni takip sistemi için veri girişine başlandı. AKP’li belediye başkanlarının vaatleri ve sürdürdükleri faaliyetlerinin adım adım takip edildiği sistemle başkanların karnesi çıkarılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta yaptığı toplantıda AKP’li belediye başkanları ve il başkanlarının çalışmalarını bizzat takip edeceğini belirtirken AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı, AKP Belediye başkanlarını "Akıllı Yerel Yönetimler Bilgi Sistemi" ile takibe aldı. Dijital ortamda kurulan takip sistemine belediye başkanları yaptıkları faaliyetleri ve vaatleri girmeye başladı.
HER AŞAMA TAKİP ALTINA ALINACAK
Sistem üzerinden projelerinin uygunluğu, maliyeti, bölge halkının istek ve beklentilerini karşılayıp karşılamadığı, yapımı aşamasında gerçekleştirilen adımları, projenin zamanında tamamlanıp tamamlanmadığı gibi adımlar takip edilen başlıklar arasında olacak.
MANİFESTOYA UYUP UYMADIKLARINA BAKILACAK
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; AKP’li belediyelerin sistem üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 11 maddelik manifestodaki başlıklara uyup uymadıklarına da bakılacak. Sistemle belediyelerin bütçe kullanım süreçleri denetlenebilecek. Belediye başkanlarının eksik ya da hatalı uygulamaları buradan takip edilerek anında uyarılacak. Atılan bütün adımlar AKP Yerel Yönetim Başkanlığı tarafından takip edilmiş olacak.
VEKİLLER BÖLGELERİNDE ÇALIŞIYOR
Öte yandan, AKP’li milletvekilleri Meclis'in tatil olmasının ardından çalışmalarına bölgelerinde devam ediyor. Kendi illerine giderek oradaki çalışmalara ağırlık veren vekiller bölgelerinde parti teşkilatlarının her kademesi ile bir araya geliyor. Mahalle, ilçe ve il teşkilatları ile toplantılar yapan vekiller, vatandaşlarla da buluşuyor.
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Yorumlar
(4 )
Izmitli - iş bittiiiiii artık akp bittiiii artık çalaçak çırpacak bir şeyde kalmadı aha buraya yazıyorum akepe anap gibi dağılıp gidecek
İzmitli - Ak partinin selasını bekleyenler, bir bakmış kendi selası okunuyor!
İzmitli - Hey maşallah. Vatandaş gülüp oynuyor baksanıza. Ak partiden şikayet ederler bir de. Yok pahalılık varmış, yok öyleymiş, böyleymiş. Vatandaşın coşkusuna baksanıza. Sazı gitarı eksik.
İzmitli - Cehape de aynını yapmalı. Baba oğul belediye parselleme olayı malum.Gülme komşuna gelir başına durumu.
Özgür - Bence çok yerinde bir uygulama bazı belediyelere ölü toprağı serpilmiş durumda hiç bir çalışma ve proje yok. Sabah gel makama akşam dön ohh ne ala memleket ne o ben belediye başkanıyım bu şekilde olmaz yaşadığınız yere en büyük ihanettir bu!
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