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Gece Yolcuları, nostalji rüzgârı estirecek

Kocaeli Fuarı Güneş Sahnesi’nde 31 Temmuz Çarşamba günü hayranlarıyla buluşacak Gece Yolcuları, söyleyecekleri nostaljik parçalarla geçmişte yolculuğa çıkaracak.
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Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Kocaeli Fuarı 53. Yıl Yaz Etkinlikleri’ kapsamında 31 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00’de Rock müziğin sevilen grubu Gece Yolcuları, Kocaelili hayranlarıyla buluşacak. Her hafta binlerce kişinin akın ettiği konserlerde müzik ve eğlence dolu bir yaz akşamı yaşayan Kocaelililer, sevdikleri sanatçılarla buluşma imkânı buluyor.

DUYGUSAL ANLAR YAŞAYACAKLAR

Hafızalardan silinmeyen ‘Unut Beni’, ‘Ölümde Var’, ‘Pişmanım’ gibi daha birçok şarkıyı sanatseverlerle buluşturan grup; Kocaeli Fuarı Güneş Sahnesi’nde düzenlenecek ücretsiz konserde sevilen eserlerini Kocaeli halkı için seslendirecek. Son dönemde Suat Suna’ya ait ‘Pişmanım’ isimli eski bir parçayı yeniden yorumlayarak beğeni kazanan Gece Yolcuları, daha bir çok nostaljik parçanın cover halini söyleyerek hayranlarını geçmişte yolculuğa çıkaracak. Gece Yolcuları’nı dinlemeye gelen hayranları en özel parçalarla duygusal anlar yaşayacak.

KONSERLER DEVAM EDECEK

Kocaeli ve Gebze’de Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek konserlerle müziğe ve eğlenceye doyacak Kocaeliler için konserler hız kesmeden devam edecek. Kocaeli Fuarı 53. Yıl Yaz Etkinlikleri kapsamında her hafta ünlü bir sanatçı Kocaelililerle buluşmaya devam edecek. 7 Ağustos Çarşamba günü Ferhat Göçer, 30 Ağustos Cuma günü Işın Karaca ve son olarak Gebze Metin Oktay Stadı’nda 9 Ağustos Cuma günü Alişan konseri düzenlenecek.

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