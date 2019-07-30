Mimar Sinan Köprüsünde intihar girişimi!

Emre Meşe - şerefsiz show peşindeler az önce ordan geçtim araç kuyruğu yenidoğan köprüsüne kadar uzuyordu hem devletin görevlilerini meşgul ediyor hemde insanlara eziyet bırakın ne yapmak istiyorsa yapsın atlayacak insan zaten çıkıp beklemez atlar