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Mimar Sinan Köprüsünde intihar girişimi!

İzmit Mimar Sinan Köprüsün'de bu sabah saatlerinde meydana gelen olayda isminin I.Ç. olduğu öğrenilen şahıs köprünün demirlerine çıkarak intihar girişiminde bulundu.
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İzmit Mimar Sinan Köprüsün'de bu sabah saatlerinde meydana gelen olayda isminin I.Ç. olduğu öğrenilen şahıs köprünün demirlerine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine ekiplerin iknası sonucu I.Ç. isimli genci ikna ederek köprüden indirmeyi başardı.

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Yorumlar

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Emre Meşe - şerefsiz show peşindeler az önce ordan geçtim araç kuyruğu yenidoğan köprüsüne kadar uzuyordu hem devletin görevlilerini meşgul ediyor hemde insanlara eziyet bırakın ne yapmak istiyorsa yapsın atlayacak insan zaten çıkıp beklemez atlar

Yanıtla . 1Beğen 30 Temmuz 10:48

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