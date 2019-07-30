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Başiskeleli genç, kazada yaşamını yitirdi

Denizli’nin Çardak ilçesinde hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
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Kaza, Denizli Afyonkarahisar karayolu Çardak ilçesi çıkışında meydana geldi. İddiaya göre Bedirhan S. Yönetimindeki 34 TU 5408 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç takla atarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Bedirhan S. araç içerisinde sıkıştı, yanında bulunan Hızır Kale (23) ise olay yerinde hayatını kaybetti.

HIZIR KALE YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sürücü Bedirhan S., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. kazada hayatını kaybeden Hızır Kale’nin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

BAŞİSKELELİYDİ

Başiskele Vezirçiftliği Hür sokakta ailesi ile birlikte ikamet ettiği öğrenilen Hızır Kale emekli mobilyacı Hasan Kale'nin üç çocuğundan biri olduğu öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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