Gebze Kirazpınar Mahallesi’nde kurulan Kurban Pazarı’nda satışlar hareketlendi. Kurban Bayramı’na sayılı günler kala kurbanlıklarını almayan vatandaşlar pazara ilgi gösterirken, Ağrı’dan 1 ton 25 kilogram ağırlığında büyükbaş hayvan getiren Selim Durmuş, hayvanın 22 bin 500 TL’ye satıldığını söyledi. Kurban satışlarıyla ilgili bilgi veren satıcı Selim Durmuş, “Ağrı’dan geliyoruz. Kilosu bir ton 25 kilo, 22 bin 500 TL’ye satışını yaptık. Alana hayırlı uğurlu olsun” dedi. Tokat'tan gelerek pazarda kurban satışı yapan Musa Şahin ise, 1 ton ağırlığındaki kurbanlığına 21 bin TL istediğini ancak bekledikleri fiyatı henüz veren olmadığını söyledi. Ağrı'dan gelen bir diğer satıcı Aslan Örengil de, hayvanlarının yarısını sattığını ifade etti.
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Bir ton ağırlığındaki kurbanlık 22 bin 500 TL’ye satıldı
Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Gebze'de bulunan kurban pazarında 1 ton ağırlığındaki büyükbaş hayvan 22 bin 500 TL’ye alıcı buldu.
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Yorumlar
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İzmitli - Hayvancılık zahmetli iş. Alın teri ile kazanılmış paralar.
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