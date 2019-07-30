Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 11:26 TSİ- Asayiş G: Bugün 11:27 TSİ

Marketteki sapık aranıyor!

Başiskele'de alışveriş merkezindeki markette alışveriş yapan H.S. (27) adlı kadının arkasında mastürbasyon yaptığı öne sürülen kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Sinir krizi geçirip, üzerindeki tişörtü yırtan H.S., eşi tarafından sakinleştirildi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Olay, önceki akşam Başiskele Ovacık Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinde meydana geldi. Alışveriş merkezindeki markete giden H.S. ile eşi V.S., ayrı reyonlara bakmaya başladı. Mutfak eşyalarına bakan H.S., bir süre sonra tişörtünün arkasında bir ıslaklık hissetti. H.S. eli ile tişörtünü kontrol ettiğinde bir sıvı olduğunu gördü. H.S. eşinin yanına gitti. H.S. ve eşi V.S., daha sonra marketin güvenlik görevlileriyle birlikte kamera odasına gitti. Görüntüler izlendiğinde kadının arkasında dolaşan bir kişinin mastürbasyon yaptığı görüldü.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Görüntüleri izleyince sinir krizi geçiren, üzerindeki tişörtü yırtan H.S., eşi tarafından sakinleştirildi. H.S. daha sonra polis merkezine giderek şikayette bulundu. Polise şikayette bulunan H.S., bu kişinin arkasında sağa sola gittiğini, ancak yanına yaklaştığını fark etmediğini söyledi. H.S., incelenmek üzere tişörtü polise teslim etti. Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bugün 11:26 TSİ DHA Kocaeli- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(4)
04

Kaptan Mağara Adamı - Yuh be! Mağaradamı yaşıyonuz

Yanıtla . 2Beğen 30 Temmuz 13:27
03

s.b. - kamera görüntüsünden yüzünün belli olduğu resim paylaşılsa en azından ihbar edilebilir

Yanıtla . 2Beğen 30 Temmuz 13:09
02

İzmitli - Eşlerinizin çocuklarınızın yanından ayrılmayın. Ailenin önemi daha anlaşılır oldu.

Yanıtla . 0Beğen 30 Temmuz 12:38
01

İzmitli - Kameraları izleyen kişi anında müdahale etmeli. Canlı kameralar olmalı. Bulunur rezil olur inş.

Yanıtla . 0Beğen 30 Temmuz 12:36
Diğer 2 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Hutbe yüzünden çıkan tartışma kanlı bitti mask
Hutbe yüzünden çıkan tartışma kanlı bitti
Kayhan Alyürük son yolculuğuna uğurlandı mask
Kayhan Alyürük son yolculuğuna uğurlandı
Yahya Kaptan'da 5 günlük ceset bulundu mask
Yahya Kaptan'da 5 günlük ceset bulundu
Kestiği ağacın altında kaldı mask
Kestiği ağacın altında kaldı
Otelin 4. katından düşen şahıs ağır yaralandı mask
Otelin 4. katından düşen şahıs ağır yaralandı
Kayhan Alyürük vefat etti mask
Kayhan Alyürük vefat etti
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Kocaeli'de 179 firma eleman arıyor mask
Kocaeli'de 179 firma eleman arıyor
Onay verildi! Değirmendere için önemli proje mask
Onay verildi! Değirmendere için önemli proje
Kocaeli'deki o okulu kimse tercih etmedi mask
Kocaeli'deki o okulu kimse tercih etmedi
İzmit'te 32 okul müdürünün görev yeri değişti mask
İzmit'te 32 okul müdürünün görev yeri değişti
TÜPRAŞ personel alacak mask
TÜPRAŞ personel alacak
Hüseyin Gülaçtı, TUTUKLANDI! mask
Hüseyin Gülaçtı, TUTUKLANDI!

GALERİ

DP World Yarımca, Uzak Doğu’ya bağlandı mask
DP World Yarımca, Uzak Doğu’ya bağlandı
Kurbanlık hizmetinde "ELİT Besicilik" dönemi mask
Kurbanlık hizmetinde "ELİT Besicilik" dönemi
Taş motorundan çıkan kıvılcımlar 25 ton samanı küle çevirdi mask
Taş motorundan çıkan kıvılcımlar 25 ton samanı küle çevirdi
Işık ihlali kaza yaptırdı: 3 yaralı mask
Işık ihlali kaza yaptırdı: 3 yaralı
Bakır telden sanat eserleri üretiyor mask
Bakır telden sanat eserleri üretiyor
Ardahan’da kurban sevkıyatı başladı mask
Ardahan’da kurban sevkıyatı başladı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL