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İzmit Gençlerbirliği U-16 sezonu açtı

Kocaeli’nin nitelikli alt yapı gruplarına sahip olan kulüplerinden İzmit Gençlerbirliği’nde U-16 takımı sezon hazırlıklarına başladı.
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Genel Kaptan Ercan Gündüz’ün girişimleri sonrası Derbent Stadı’nda yapacağı antrenmanlarla çalışmalarına başlayan ekipte teknik adamlar Mehmet Akif Karaman, Nazif Uçar ve Mahir Gürsucu bu sezonki hedeflerinin öncelikli olarak centilmenlik olduğunu, sportif başarı olarak ise Türkiye şampiyonasında en kötü ikinci tur görmek istediklerini belirttiler.

BEKLENEN SEVİYEYE ÇIKACAĞIZ

1 haftalık ilk etap kampı ile ilgili konuşan Mehmet Akif Karaman “18 futbolcu ve 3 teknik ekip ile yeni sezonu açtık.  1 hafta boyunca yapacağımız ilk etap çalışmalarda tabii ki tempoyu yükseltmeyi amaçlıyoruz. Nazif ve Mahir hocalarımız ile birlikte U-16 takımımızı sezon başlayınca beklenen seviyeye çıkaracağımıza inanıyorum. Bizlere kamp ve çalışma ortamını ayarlayan genel kaptanımız Ercan Gündüz’e de ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

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