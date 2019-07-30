Doğantepespor’da yeni başkan: Mehmet Üstün

Doğantepe Park Kafe’de gerçekleşen genel kurul öncesi başkan adayı olacağı düşünülen, hatta transfer çalışmalarına dahi başlayan Mehmet Erenoğlu dün gece yapılan toplantının ardından çekilme kararı almıştı. Gözler yeni başkanın kim olacağına çevrildi. Yapılan çalışmaların ardından genel kuruldadivana tek liste sunuldu. Doğantepe’ninesnaflarından Mehmet Üstün’ün listesi oy birliği ile kabul edildi ve Üstün, Doğantepespor’un yeni başkanı oldu. Mehmet Üstün’ün yönetimi 21 kişiden oluştu. Ali KÖKSAL
DOĞANTEPESPOR YÖNETİM KURULU –ASİL-
Mehmet Üstün - Başkan
Salih Şahintürk
Nurettin Bostan
Fethi Bayram
İsmail Bostan
Recep Kuzu
İsmail Öztürk
Onur Öner
Ayhan Andiç
Sedat Güneş
Ramazan Temizel
İhsan Topal
Halim Öztürk
Abdülkerim Öztürk
Hasan Yeşilkır
Cafer Örçen
NurdoğanYıldırımer
Ahmet Karakuş
İrfan Karakuş
Hüseyin Örçen
Yusuf Keskin
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz