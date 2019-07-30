Doğantepespor’da yeni başkan: Mehmet Üstün

Doğantepe Park Kafe’de gerçekleşen genel kurul öncesi başkan adayı olacağı düşünülen, hatta transfer çalışmalarına dahi başlayan Mehmet Erenoğlu dün gece yapılan toplantının ardından çekilme kararı almıştı. Gözler yeni başkanın kim olacağına çevrildi. Yapılan çalışmaların ardından genel kuruldadivana tek liste sunuldu. Doğantepe’ninesnaflarından Mehmet Üstün’ün listesi oy birliği ile kabul edildi ve Üstün, Doğantepespor’un yeni başkanı oldu. Mehmet Üstün’ün yönetimi 21 kişiden oluştu. Ali KÖKSAL

DOĞANTEPESPOR YÖNETİM KURULU –ASİL-

Mehmet Üstün - Başkan

Salih Şahintürk

Nurettin Bostan

Fethi Bayram

İsmail Bostan

Recep Kuzu

İsmail Öztürk

Onur Öner

Ayhan Andiç

Sedat Güneş

Ramazan Temizel

İhsan Topal

Halim Öztürk

Abdülkerim Öztürk

Hasan Yeşilkır

Cafer Örçen

NurdoğanYıldırımer

Ahmet Karakuş

İrfan Karakuş

Hüseyin Örçen

Yusuf Keskin