Derince’de Yelken heyecanı sona erdi

ÖDÜL TÖRENİ DÜZENLENDİ

15 Temmuz’da Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapan Derince Yelken Kulübü bu hafta sonu yine yelken yarışlarının merkeziydi. Kocaeli İl Birinciliği Yelken Yarışları’nın düzenlendiği Derince’deki organizasyonda birbirinden çekişmeli mücadeleler vardı. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve yelken camiasının önde gelen isimlerinin de takip ettiği etkinliğin sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

BAŞKAN AYGÜN’DEN TEBRİK

Şampiyonanın ardından optimist genel ve optimist junior kategorilerinde Şişecam Çayırova Yelken Kulübü’nden Alperen Ağma birinciliğe ulaşırken, optimist kızlarda ilk sırayı İzmit Yelken Kulübü’nden Duru Demirdalmış elde etti. Optimist junior kızlarda İzmit Yelken Kulübü’nden Ela Tırpancı birinci olurken laser 4.7. genelde kazanan isim ise Derince Yelken Kulübü’nden Emre Yılmaz oldu. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, ödül töreninde yaptığı konuşmada organizasyona iştirak eden tüm sporcuları tebrik ettiğini ifade etti.

Dereceye Giren Sporcular:

Optimist Genel:

1.Alperen Ağma (Şişecam Çayırova Yelken Kulübü)

2.Duru Demirdalmış (İzmit Yelken Kulübü)

3.Levent Kaldırım (Körfez Yarımca Yelken Kulübü)

4.Merve Esma Özen (Şişecam Çayırova Yelken Kulübü)

5.Mert Deniz Özden (İzmit Yelken Su Sporları Kulübü)

Optimist Kızlar:

1.Duru Demirdalmış (İzmit Yelken Kulübü)

2.Merve Esma Özen (Şişecam Çayırova Yelken Kulübü)

3.Defne Uçal (Şişecam Çayırova Yelken Kulübü)

Optimist Junior Genel:

1.Alperen Ağma (Şişecam Çayırova Yelken Kulübü)

2.Ela Tırpancı (İzmit Yelken Kulübü)

3.Demir Özbal (İzmit Yelken Kulübü)

4.Katre Bennu Köşker (Şişecam Çayırova Yelken Kulübü)

5.Defne Tan (Derince Yelken Kulübü)

Optimist Junior Kız:

1.Ela Tırpancı (İzmit Yelken Kulübü)

2.Katre Bennu Köşker (Şişecam Çayırova Yelken Kulübü)

3. Defne Tan (Derince Yelken Kulübü)

Laser 4.7. Genel:

1.Emre Yılmaz (Derince Yelken Kulübü)

2.Berkant Sarıçam (Şişecam Çayırova Yelken Kulübü)

3.Yağız Aşçıoğlu (Şişecam Çayırova Yelken Kulübü)