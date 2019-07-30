Doğantepe Mahalle Muhtarı Mithat Öztürk, Doğantepespor’da başkanlığa gelen Mehmet Üstün ve ekibine başarı diledi. Öztürk “Daha önce Doğantepesporumuzda fahri başkan olan Mehmet Üstün, kulübün yeni başkanı oldu. İster Yunanistan’dan, ister Bulgaristan’dan gelsin, Doğantepespor’a yardımcı olmak isteyen herkese kapımız açıktır. Aramız bozuk dahi olsa, konuşmadığım biri de olsa önemli olan Doğantepespor’dur. Köyün, takıma sahip çıkmasını istiyorum. Tüm proje ve hizmetlerde de destek olunması gerekiyor. Özellikle Serhat Hozar başta olmak üzere tüm kurucu başkanlarımıza, yöneticilerimize, Doğantepespor için emek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.
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Muhtar Öztürk: Önemli olan Doğantepespor’dur
Doğantepe Mahalle Muhtarı Mithat Öztürk, Doğantepespor’da başkanlığa gelen Mehmet Üstün ve ekibine başarı diledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz