Kullar İlimtepe FK spor kulübü başkanı Fahri Altıntaş ve Metin Özkan, Kocaelispor’un kamp yaptığı Kartepe’de Green Park Otel’i ziyaret etti. Teknik direktörler Engin Korukır, Yaşar Kıyar ve Faruk Sarman’ ziyaret eden ikili, Kullar İlimtepespor kaşkolu hediye etti ve başarılar diledi.
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Kullar’dan Körfez’e tam destek
Kullar İlimtepe FK spor kulübü başkanı Fahri Altıntaş ve Metin Özkan, Kocaelispor’un kamp yaptığı Kartepe’de Green Park Otel’i ziyaret etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz