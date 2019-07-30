Kullar’dan Körfez’e tam destek

Kullar İlimtepe FK spor kulübü başkanı Fahri Altıntaş ve Metin Özkan, Kocaelispor’un kamp yaptığı Kartepe’de Green Park Otel’i ziyaret etti. Teknik direktörler Engin Korukır, Yaşar Kıyar ve Faruk Sarman’ ziyaret eden ikili, Kullar İlimtepespor kaşkolu hediye etti ve başarılar diledi.