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Körfez’de amatör kulüplere destek

Körfez Belediyesi, amatör spor kulüplerine destek olmak amacıyla başlattığı çalışmayı tamamladı.
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Körfez Belediyesi, amatör spor kulüplerine destek olmak amacıyla başlattığı çalışmayı tamamladı. Son meclis toplantısında Kartepe Belediye Başkanı Şener Söğüt, amatör spor kulüplerine destek olunması yönündeki talebi; Plan ve Bütçe Komisyonu ve Gençlik ve Spor Komsiyonu’na göndermiş, çalışma yapılmasını istemişti. Komisyon üyeleri, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yurt’un da katıldığı toplantıda bir araya geldi. Yapılan toplantıda iki komisyondaki meclis üyelerinin oy birliği kararı ile destek gündemi kabul edildi.  Karar, önümüzdeki meclis toplantısında gündeme gelecek. Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yurt, meclis üyelerine teşekkür ederken, “Amatör spor kulüplerimiz bizim için önemli, değerli. Destek bizden, başarı kulüplerimizden” dedi.

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