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Herges Bahar Turnuvası Şampiyonu: Atayspor

Hereke Gençlik Eğitim Kültür ve Spor Derneği (HERGES) tarafından Yukarı Hereke’de düzenlenen futbol turnuvasında, şampiyon Atayspor oldu.
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Hereke Gençlik Eğitim Kültür ve Spor Derneği (HERGES) tarafından Yukarı Hereke’de düzenlenen futbol turnuvasında, şampiyon Atayspor oldu. Hereke, Körfez ve Dilovası’ndan 18 takımın mücadele ettiği turnuvada final maçı oynandı. Başlama vuruşunu Hereke Belediyesi eski başkanı Esener Maçil’in yaptığı maçta, rakibini uzatmalar sonunda 1-0 yenen Atayspor turnuvanın şampiyon oldu

FİNAL MAÇINI ŞENER SÖĞÜT DE TAKİP ETTİ

Yukarı Hereke Spor Kompleksi’nde, Herges Derneği tarafından düzenlenen Bahar Turnuvası bir ay sürdü. Üç grupta altışar takımın mücadele ettiği şampiyonada, 8 takım çeyrek finale çıktı. Eleme usulü oynanan maçlar sonunda rakiplerini eleyerek finale çıkan Taş FK ve Atayspor son maçta karşılaştı. Normal süresi 0-0 biten maç uzatmalara gitti. Uzatma dakikalarında gölü bulan Atayspor, skoru koruyarak şampiyon oldu. Karşılaşmayı İl Hakem Kurulu tarafından görevlendirilen üç hakem yönetti. Final karşılaşmasını Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AKP Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna, Hereke Belediyesi eski başkanı Esener Maçil, Hereke Gençlik Eğitim Kültür ve Spor Derneği (HERGES) Başkanı Mehmet Şahin, meclis üyeleri ve tribünleri dolduran Yukarı Herekeliler takip etti.

HERGES DERNEĞİ’NE DESTEĞİMİZ SÜRECEK”

Herges Bahar Turnuvası’nda son düdüğün çalınmasıyla birlikte hemen ödül törenine geçildi. Ödül töreni öncesi şampiyon olan takım futbolcuları, protokol üyeleri ve Yukarı Herekeliler saha içinde birlikte halay çekti. Sevinç kutlamalarının ardından kazanan takıma ödülü verildi. Ödül töreninde söz alan Hereke Gençlik Eğitim Kültür ve Spor Derneği (HERGES) Başkanı Mehmet Şahin kısa sürede çok şey başardıklarını, yaptıkları her hizmetin karşılık bulduğunu dile getirdi. Kısa bir konuşma yapan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt bir derneğin kısa bir sürede ancak bu kadar önemli işler yapacağını belirterek, “Herges Derneği’ne desteğimiz sürecek” dedi.

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