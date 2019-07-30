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O spor kulübüne yardım mecliste oylanacak

Gebze Belediye Meclisi, 2 Ağustos günü yapacağı toplantıda Gebzespor için önemli bir maddeyi oylayacak.
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Gebze Belediye Meclisi, 2 Ağustos günü yapacağı toplantıda Gebzespor için önemli bir maddeyi oylayacak. Söz konusu madde “Gebzespor Gençlik ve Spor Kulubüne nakdi yardıma ilişkin Mali Hizmetler müdürlüğü teklifi” olacak.  Bu madde meclis üyeleri tarafından kabul edilirse Gebze Belediyesi, Gebzespor’a nakdi yardımlarda bulunacak. Gebzespor’da yeni sezon hazırlıkları sürerken gözler bu toplantıda olacak.

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