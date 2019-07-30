Gebze Belediye Meclisi, 2 Ağustos günü yapacağı toplantıda Gebzespor için önemli bir maddeyi oylayacak. Söz konusu madde “Gebzespor Gençlik ve Spor Kulubüne nakdi yardıma ilişkin Mali Hizmetler müdürlüğü teklifi” olacak. Bu madde meclis üyeleri tarafından kabul edilirse Gebze Belediyesi, Gebzespor’a nakdi yardımlarda bulunacak. Gebzespor’da yeni sezon hazırlıkları sürerken gözler bu toplantıda olacak.
Bugün 12:08 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 12:12 TSİ
O spor kulübüne yardım mecliste oylanacak
Gebze Belediye Meclisi, 2 Ağustos günü yapacağı toplantıda Gebzespor için önemli bir maddeyi oylayacak.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz