Yavru Körfez’in ilk rakibi Elazığspor oldu

İlimizi Elit B Kategorisinde temsil edecek olan Kocaelispor U-19 takımının fikstürü belli oldu. İlk maçını 18 Ağustos Pazar günü Elazığspor ile sahasında oynayacak olan Yeşil Siyahlılar ikinci maçında Başkent Ankara’da Gençlerbirliği karşısına çıkacak.
KOCAELİSPOR U-19 TAKIMININ FİKSTÜRÜ
1.Hafta 18.08.2019:Kocaelispor-Elazığspor
2.Hafta 24.08.2019:Gençlerbirliği- Kocaelispor
3.Hafta 31.08.2019: Kocaelispor –Denizlispor
4.Hafta 14.09.2019:Çaykur Rizespor- Kocaelispor
5.Hafta 21.09.2019: Kocaelispor –AfjetAfyonspor
6.Hafta 28.09.2019:Menemenspor- Kocaelispor
7.Hafta 05.10.2019: Kocaelispor –Hatayspor
8.Hafta 19.10.2019:Erokspor - Kocaelispor
9.Hafta 26.10.2019:Kocaelispor –Akhisarspor
10.Hafta 02.11.2019:Eskişehirspor- Kocaelispor
11.Hafta 09.11.2019:Gazişehir Gaziantep– Kocaelispor
12.Hafta 23.11.2019:Kocaelispor – Adana Demirspor
13.Hafta 30.11.2019: Erzurumspor-Kocaelispor
14.Hafta 07.12.2019:Kocaelispor –Altay
15.Hafta 14.12.2019:Ümraniyespor-Kocaelispor
16.Hafta 21.12.2019:Kocaelispor-İstanbulspor
17.Hafta 28.12.2019:Balıkesirspor- Kocaelispor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz