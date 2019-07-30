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Yavru Körfez’in ilk rakibi Elazığspor oldu

İlimizi Elit B Kategorisinde temsil edecek olan Kocaelispor U-19 takımının fikstürü belli oldu.
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İlimizi Elit B Kategorisinde temsil edecek olan Kocaelispor U-19 takımının fikstürü belli oldu. İlk maçını 18 Ağustos Pazar günü Elazığspor ile sahasında oynayacak olan Yeşil Siyahlılar ikinci maçında Başkent Ankara’da Gençlerbirliği karşısına çıkacak.

KOCAELİSPOR U-19 TAKIMININ FİKSTÜRÜ

1.Hafta 18.08.2019:Kocaelispor-Elazığspor

2.Hafta 24.08.2019:Gençlerbirliği- Kocaelispor

3.Hafta 31.08.2019: Kocaelispor –Denizlispor

4.Hafta 14.09.2019:Çaykur Rizespor- Kocaelispor

5.Hafta 21.09.2019: Kocaelispor –AfjetAfyonspor

6.Hafta 28.09.2019:Menemenspor- Kocaelispor

7.Hafta 05.10.2019: Kocaelispor –Hatayspor

8.Hafta 19.10.2019:Erokspor - Kocaelispor

9.Hafta 26.10.2019:Kocaelispor –Akhisarspor

10.Hafta 02.11.2019:Eskişehirspor- Kocaelispor

11.Hafta 09.11.2019:Gazişehir Gaziantep– Kocaelispor

12.Hafta 23.11.2019:Kocaelispor – Adana Demirspor

13.Hafta 30.11.2019: Erzurumspor-Kocaelispor

14.Hafta 07.12.2019:Kocaelispor –Altay

15.Hafta 14.12.2019:Ümraniyespor-Kocaelispor

16.Hafta 21.12.2019:Kocaelispor-İstanbulspor

17.Hafta 28.12.2019:Balıkesirspor- Kocaelispor

Bugün 12:26 TSİ - Spor

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