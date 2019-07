Haşmet Uçar: Çifte bayram yaşatmak istiyoruz

Kocaelispor’un medyadan sorumlu yönetim kurulu üyeleri Haşmet Uçar ve Serkan Bozbağ basın mensupları ile bir araya geldi. Kocaelispor Kulüp Müdürü Anıl Sarıfakioğlu ve Kocaelispor Medya Sorumlusu Ege Durak’ın da yer aldığı, Ramada Otel karşısında yer alan Gazibey Baklava’da gerçekleşen basın toplantısında Uçar ve Bozbağ tüm sorulara net yanıtlar verirken, Kurban Bayramı öncesi transfer tahtasının kalktığını duyurmak ve çifte bayram yaşatmak istediklerini belirtti.

GAZETECİLER BAYRAMI KUTLANDI

Sözlerine 24 Temmuz Gazeteciler Bayramı’nı kutlayarak başlayan Haşmet Uçar şu şekilde konuştu: Halil İşnel’in sahibi olduğu Gazibey Baklava’nın ev sahipliğinde siz değerli basın mensupları ile bir arada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Tüm gazeteci arkadaşlarımızın 24 Temmuz Gazeteciler Bayramı’nı Kocaelispor Kulübü olarak kutluyoruz. İşiniz gerçekten kolay değil. Her an her yerde olmanız, insanlara doğru haberler vermek istiyorsunuz. Duyarak değil, görerek habercilik yapılmasını diliyor, hepinize görevlerinizde kolaylıklar diliyorum.

KOMBİNELER YÖNETİCİLERDE VE KARTEPE SPORTİF’TE

Bugünkü toplantı tanışma maksatlıydı. Bayramdan sonra bir takım şeyleri daha net bir şekilde ifade edeceğiz. Tabii ki önceliğimiz transfer tahtasını açabilmek. Yönetimimiz bu anlamda çok fazla mesai harcıyor. Bazı alacaklılara ulaşmakta zorluk çekiyoruz. Dosya sahiplerinden iyi niyet ve yardım bekliyoruz. Kocaeli’ye çifte bayram yaşatmak arzusundayız.

KOMBİNELER CUMA GÜNÜ SATIŞA SUNULUYOR

Geçen hafta da duyurduğumuz gibi kombineler satışa çıkıyor. VIP 1.000, UEFA alt ve üst 500, Maraton 200, kale arkası da 150 liradan satışa sunulacak. Kodlamaları bitmek üzere, Cuma günü itibari ile biz yöneticilerden ve Kartepe Sportif mağazalarından ve Yürüyüş Yolu’na kuracağımız stantlardan kombinelerimiz alınabilir. İlk etapta 10 bin adet kombine basıldı. Bu sayı tüketildiğinde kombine basımına devam edilecek. Kocaeli Stadı’nda turnike sistemi tam anlamı ile faaliyete geçecek. VIP tribün için bile turnike koyulacak.

TALEBE GÖRE ÜST TRİBÜNLERİ AÇACAĞIZ

Taraftarımız sağ olsun her zaman görevini yaptı. Bu yıl da bizleri yalnız bırakmayacaklarına inanıyoruz. 1 loca hariç tüm locaları sattık. Kombinelere de taleplerin iyi olacağını umut ediyoruz. Üst tribün konusu emniyet ile ilgili. Doluluğa göre bu tribünleri de açacağız. Kocaelispor’da geçtiğimiz yıl hizmet etmiş Teknik Direktör Galip Gündoğdu’ya, ekibine, yeni sezonda bizlerle olmayacak olan eski futbolcularımız Ali Keten ve Sinan Pektemek’e ve kulübümüz hakkında iyi niyetli düşünen herkese teşekkür ediyorum.

5 AYRI GECE

Kocaeli Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doç. Dr. Tahir Büyükakın “Hayırlı olsun” diyerek yönetimimiz kabul ettiler. Kocaelispor gecesi ile ilgili tüm kentin bütünleşmesini istiyor ve bekliyoruz. Yoğun bir katılım olacağı düşünülüyor. Bu bakımdan 5 farklı gece düzenlenmesi hedefleniyor. 1 hafta içinde Büyükşehir Belediye başkanımızdan açıklama gelebilir. Erdem ÖVÜÇ

Haşmet Uçar kimdir?

1969 Ardahan doğumlu. 1996 yılından beri İzmit’te yaşıyor. Yıllardır Kocaelispor’un hem iç hem de deplasman maçlarına katılım sağlıyor. Yatsan Yatakları İzmit Bölge Sorumlusu. Aynur Hanım ile evli ve 4 evlat sahibi.

Serkan Bozbağ kimdir?

1976 İzmit doğumlu. 30 yıldır Kocaelispor’u yakından takip ediyor. İlk yöneticilik deneyimi. İzmit’te bir üretim tesisi var. Duygu hanım ile evli ve 6 yaşında Eylül isminde bir kez evlat sahibi.