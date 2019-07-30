3. Lig 3. Grup temsilcilerimizden Gölcükspor, ikinci hazırlık maçını 2. Lig takımlarından Amedspor ile yapacak. Çarşamba günü (Yarın) saat 17.30’daki mücadele Kartepe Green Park Otel’de oynayacak.
Bugün 12:29 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:32 TSİ
Gölcükspor’un rakibi Amed
3. Lig 3. Grup temsilcilerimizden Gölcükspor, ikinci hazırlık maçını 2. Lig takımlarından Amedspor ile yapacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz